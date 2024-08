Posible tregua entre Israel y Gaza para liberar rehenes, según la Casa Blanca

Las conversaciones sobre los rehenes y el alto el fuego en Gaza avanzan y no han fracasado, según declaró a la prensa John Kirby, Asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de EE.UU., antes de una cumbre de alto nivel que probablemente se celebraría ya el domingo en El Cairo.

Los expertos y los críticos han especulado con el fracaso de este último intento intensivo de EE.UU. de finalizar un acuerdo en tres fases sobre los rehenes, presentado por primera vez por el Presidente de EE.UU. Joe Biden el 31 de mayo.

El retraso de una cumbre de alto nivel prevista inicialmente para el miércoles y ahora para el domingo había contribuido a alimentar esas especulaciones.

El corredor Philadelphi

Las repetidas declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu durante toda la semana de que sólo aceptaría un acuerdo que incluyera la presencia de las FDI en el corredor Philadelphi dieron a la situación un aspecto de intratabilidad.

Hamás ha insistido en que las IDF deben retirarse del corredor Philadelphi y, de hecho, de toda Gaza como parte del acuerdo para garantizar la liberación de los 109 rehenes restantes.

Kirby, sin embargo, se mostró optimista el viernes tras las fructíferas conversaciones mantenidas el jueves en El Cairo con una delegación israelí de alto nivel encabezada por el jefe del Mossad, David Barnea, el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, y el general de división Eliezer Toledano, que ofrecieron opciones con respecto al corredor Philadelphi.

Se espera que Egipto transmita propuestas a Hamás el sábado en relación con Philaldehipi, que es una zona tampón crítica entre Gaza y Egipto. Tanto Qatar como Egipto, con la ayuda de EE.UU., han sido los principales mediadores en las conversaciones.

"Anoche mantuvimos conversaciones constructivas en El Cairo, y esas conversaciones van a continuar hoy", declaró.

El director de la CIA, Willam Burns, que se espera que dirija la cumbre de alto nivel del domingo, se encuentra en El Cairo, al igual que el enviado especial de EE.UU., Brett McGurk.

El "proceso está avanzando realmente", declaró.

"Lo fundamental es que todo el mundo participe en estas conversaciones", declaró Kirby, al tiempo que instaba a Hamás a tomar parte en las conversaciones de El Cairo.

Es importante que "las partes sigan trabajando en la aplicación, que todo el mundo acuda a estas conversaciones con la vista puesta en cerrar realmente estos detalles de aplicación", dijo.

Se ha informado de que las conversaciones han fracasado, dijo, y añadió que eso "no es exacto".

Kirby recordó que EE.UU. había presentado una propuesta puente hace dos semanas para abordar algunas de las disputas entre Israel y Hamás. Señaló que Netanyahu había aceptado esa propuesta.