Las FDI matan a cinco terroristas en operación en Cisjordania, descubren laboratorio de explosivos

Cinco terroristas que se escondían dentro de una mezquita fueron abatidos durante una operación conjunta antiterrorista de las FDI, la ISA y la Policía de Fronteras de Israel en Tulkarm el jueves, anunciaron las FDI. Otros terroristas fueron arrestados.

Uno de los terroristas muertos fue Muhhamad Jabber, "Abu Shujaa", el jefe de una red terrorista en Nur Shams, quien estuvo involucrado en el ataque armado que llevó al asesinato de un civil israelí, Amnon Muchtar, en junio, agregaron las FDI.

Las FDI también arrestaron a un terrorista buscado de la Yihad Islámica en un campo de refugiados en Tulkarm el miércoles por la noche, informó Army Radio en X.

Se informa que Muhammad Qassas es un alto operativo terrorista en la Brigada Al Quds de la Yihad Islámica Palestina y fue arrestado mientras se escondía en una mezquita.

Según informes palestinos, los soldados de las FDI ingresaron al campo de refugiados vestidos de civil y procedieron a entrar en la mezquita. Army Radio y los medios árabes informaron que se produjo un tiroteo entre terroristas y las FDI, durante el cual varios terroristas fueron abatidos.

Durante la operación, un soldado de la Policía de Fronteras resultó levemente herido y fue evacuado para recibir tratamiento médico adicional.

El IDF también descubrió un laboratorio para la fabricación de dispositivos explosivos y una sala de operaciones terroristas mientras buscaba dentro de la mezquita de Abu Bakr al Siddiq en el Valle del Jordán, escribió el portavoz árabe del IDF, Avichay Adraee, temprano el jueves por la mañana.

El laboratorio fue descubierto durante las actividades del IDF para frustrar el terrorismo en el campamento de Far'a en el Valle del Jordán.

#عاجل خلال الأنشطة لاحباط الإرهاب في مخيم الفارعة في الأغوار تم العثور على غرفة عمليات ومختبر لصناعة العبوات الناسفة تم اخفائهما داخل مسجد أبو بكر الصديق حيث استخدمهما المخربون لتنفيذ أعمال إرهابية ضد قوات جيش الدفاع. العبوات الخطيرة للاستخدام أو حتى للتحريك شكلت تهديدًا على… pic.twitter.com/mbfi1caZ6L — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 28, 2024

Los terroristas habían utilizado la mezquita como base para llevar a cabo ataques terroristas contra las fuerzas del IDF, dijo Adraee.

El IDF desactiva amenaza inmediata para vidas civiles y militares

Mientras revisaba las instalaciones, el IDF encontró dispositivos explosivos que consideró "demasiado peligrosos para usar o incluso mover".

Al evaluar la situación y percibir una amenaza inmediata para las fuerzas del IDF y civiles cerca de la mezquita, el IDF dijo que tomó la decisión de destruir los dispositivos de inmediato", declaró el portavoz.

No se produjo daño en la sala de oración como resultado de la destrucción de los explosivos, sin embargo se produjo un incendio. El incendio fue sofocado.