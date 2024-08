Despejada la casa de Be'eri en el centro de la crisis de los rehenes del 7 de octubre

Los restos de la casa de Pesi Cohen, que fue destruida el 7 de octubre, fueron despejados el miércoles como parte del programa de rehabilitación, renovación y desarrollo de la Autoridad Tekuma en el kibutz.

La casa estaba ubicada en el barrio Ashlim en el kibutz Be'eri, donde todas las demás casas destruidas fueron despejadas seis meses atrás en febrero. La casa de Cohen era el último testimonio restante de la devastación del vecindario, que se mantuvo en pie hasta ahora debido a investigaciones militares sobre la batalla que tuvo lugar allí y sus resultados, incluidos intentos de comprender cómo 13 rehenes fueron asesinados en esa casa.

Se alegó que dado un imposible dilema sobre si permitir que las fuerzas de Hamas siguieran representando un peligro y con pocas opciones claras para rescatar a los rehenes, el General de Brigada y comandante de la 99ª División Barak Hiram ordenó a un tanque disparar contra la casa, destruyéndola y matando a todos los que estaban dentro, tanto terroristas como rehenes.

Entre las pérdidas se incluyeron dos niños, residentes de mucho tiempo y huéspedes del kibutz.

La nuera de Pesi Cohen, Sharon Cohen, dijo: "Querido Pesi, tu hogar estaba lleno de calidez, amor, aceptación e inclusión, pero el 7 de octubre se convirtió en un lugar de dolor insoportable y dolor interminable. Hoy, las ruinas de tu casa nos duelen y nos duelen en cada parte de nuestros cuerpos. Reconstruiremos Be'eri, y esta será nuestra victoria y nuestra resurrección, junto con el regreso de todos los rehenes".

Omri Shifroni, quien perdió a cuatro miembros de su familia el 7 de octubre, incluida su tía Ayala Hetzroni y sus primos Liel y Yanai Hetzroni, quienes fueron tomados como rehenes en la casa de Pesi, comentó: "La demolición de la casa no es ni cierre ni un nuevo comienzo; es una herida dolorosa que enfatiza la pérdida y la ausencia. Pero no podemos quedarnos con las ruinas. Mientras las cicatrices en nuestros corazones no puedan curarse, aquí, se construye un nuevo hogar para una vida diferente. Esperamos que sea tan bueno como el que una vez tuvimos".

El secretario del kibutz Be'eri, Gili Molcho, declaró: "En estos días, mientras la comunidad se traslada a viviendas temporales en Hatzerim, estamos trabajando en la rehabilitación física del kibutz. Hasta ahora, se han despejado 30 hogares y edificios públicos, con cientos más por demoler y renovar. Después de despejar la casa de Pesi, la reconstrucción del barrio Ashlim comenzará. El despeje de las ruinas es un recordatorio doloroso de la gran devastación experimentada por el kibutz Be'eri, pero también simboliza la esperanza de una futura recuperación".

Durante los eventos del 7 de octubre en la casa de Cohen, fueron asesinadas las siguientes personas: Hana Siton, Yitzhak Siton, Tal Siton, Pesi Cohen, Liel Hetzroni, Yanai Hetzroni, Ayala Hetzroni, Ze'ev Haker, Zehava Haker, Adi Dagan, Chava Ben Ami, Tal Katz y Suheib Abu Amr.

Los sobrevivientes de la crisis de toma de rehenes en la casa de Cohen son Hadas Dagan, miembro de Be'eri que perdió a su esposo, Adi Dagan, y Yasmin Porat, quien escapó del festival de música Nova a Be'eri. El incidente resultó en una investigación de las FDI, ya que las fuerzas especiales de Israel y los soldados de las FDI dispararon extensamente contra la casa, lo que llevó a pedidos de una investigación exhaustiva sobre el proceso de toma de decisiones y las acciones tomadas en el terreno.

Investigaciones sobre cómo las FDI fallaron en proteger el kibutz Be'eri

El equipo de investigación determinó que las FDI fallaron en su misión de proteger a los residentes del kibutz Be'eri. Respecto al bombardeo de la casa de Cohen, el informe indicó que no hubo civiles dentro del edificio que resultaran heridos por los proyectiles de tanque, excepto en un caso específico fuera del edificio donde dos civiles resultaron heridos por metralla. También se informó que los oficiales al mando desconocían que seis rehenes estaban en el jardín de la casa y que la mayoría de los rehenes fueron asesinados por los terroristas que los tenían cautivos.

Después de que se publicara el informe, el general de brigada Barak Hiram, quien comandó la operación en Be'eri, se reunió con las familias que habían perdido a sus seres queridos en la casa de Pesi Cohen. En la reunión, Hiram supuestamente reconoció el fracaso del ejército en el Kibbutz y escuchó los comentarios hechos por las familias sobre su conducta el 7 de octubre.

La investigación de las FDI sobre la batalla de Be’eri el 7 de octubre exoneró a Hiram, comandante de la 99ª División, de las acusaciones de haber ordenado el asesinato de rehenes que estaban mezclados con terroristas de Hamas.

Yonah Jeremy Bob contribuyó a este informe.