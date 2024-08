El destino del acuerdo de rehenes está en manos de Hamas, dice el Subdirector de la CIA

El destino de un rehén en Gaza y un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas es "en gran medida una pregunta que será respondida" por el líder de Hamas, dijo el Subdirector de la CIA, David Cohen, el miércoles.

Cohen no mencionó por su nombre al líder de Hamas, Yahya Sinwar. Los israelíes estaban mostrando seriedad en las negociaciones, dijo Cohen durante una cumbre de inteligencia y seguridad nacional en Washington.

Mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar han estado trabajando para llegar a un acuerdo entre las partes y evitar un ataque directo iraní contra Israel, que temen podría desencadenar una guerra regional más amplia.

Sobre esos esfuerzos, Cohen dijo: "Puede haber episodios en los que la gente retroceda del abismo, pero no creo que nadie pueda estar seguro de que ese esfuerzo por controlar la escalada es algo que... cualquier parte en esa región" pueda controlar.

Los Estados Unidos han enviado mensajes a Irán a través de aliados de terceros, instándolo a no escalar la situación. Yahya Sinwar, ex líder del movimiento islamista palestino Hamás, en una reunión con miembros de facciones palestinas en la oficina del presidente de Hamás en la ciudad de Gaza, el 13 de abril de 2022 (credit: ATTIA MUHAMMED/FLASH90)

El primer ministro de Qatar, Mohammed Al Thani, se reunió con el enviado especial de Estados Unidos, Brett McGurk, sobre los rehenes de Gaza y problemas regionales después de visitar Teherán el lunes, confirmó un funcionario de EE. UU. al Jerusalem Post.

"Los temas incluyeron el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, así como problemas regionales tras la visita del primer ministro a Irán", dijo el funcionario sobre la reunión del martes en Doha.

Al Thani ha sido fundamental en las conversaciones para la liberación de los rehenes restantes y para poner fin a la guerra de 10 meses en Gaza.

El viaje de Al Thani a Teherán

El primer ministro de Qatar estuvo en Teherán el lunes, después de participar en la cumbre de alto nivel liderada por Estados Unidos en El Cairo el domingo sobre el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza, dirigida por el director de la CIA William Burns.

Un equipo negociador israelí con oficiales del Mossad, Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y las FDI estuvo en Doha el miércoles para conversaciones a nivel de trabajo. El gabinete de seguridad de Israel se reunirá el jueves.

Estados Unidos ha esperado que un acuerdo de alto el fuego en Gaza evite ataques de represalia contra Israel por parte de Irán y su aliado Hezbollah, lo cual Washington teme podría desencadenar una guerra regional.

El recién nombrado Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a Al Thani en Teherán el lunes que la República Islámica respaldaría cualquier acuerdo de alto el fuego en Gaza al que Hamas accediera.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pareció insinuar el martes, un día después de su reunión con Al Thani, que la República Islámica podría estar abierta a reanudar conversaciones con Occidente sobre su programa nuclear, según un informe de Associated Press. Dichas conversaciones han estado inactivas durante dos años.