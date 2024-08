IDF y Shin Bet recuperan el cuerpo de un soldado asesinado el 7 de octubre

El IDF anunció el miércoles que encontró el cuerpo de un soldado israelí que había sido retenido por Hamas desde su invasión del 7 de octubre durante una operación tarde el martes por la noche.

La ubicación exacta de la operación permanece bajo orden de silencio. El cuerpo fue encontrado enterrado en el suelo tras una interrogación de Shin Bet a un detenido.

Inusualmente, el IDF no permitió la publicación del nombre del soldado cuyo cuerpo fue encontrado a petición de la familia.

El martes por la tarde, el IDF y el Shin Bet rescataron al rehén israelí beduino Qaid Farhanal-Kaadi de un túnel en Rafah, quien fue secuestrado por Hamas el 7 de octubre en Mivtachim, en el sur.

La ministra de Transporte, Miri Regev, tuiteó que la misión tuvo lugar en Rafah, mientras que el IDF se refirió solo al sur de Gaza, lo que podría incluir Rafah y también Khan Yunis.

El regreso del cuerpo del rehén reduce el número de rehenes a 107, desde alrededor de 250 originalmente.

De los 107, incluso las FDI reconocen oficialmente solo a 72 como posiblemente vivos, mientras que estimaciones no oficiales de una variedad de funcionarios sitúan el número más cerca de 50.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en respuesta: "Esta noche, nuestras fuerzas devolvieron el cuerpo de un soldado de las FDI cuyo nombre no fue permitido para su publicación. El soldado de combate cayó en combate heroico el 7 de octubre mientras defendía las comunidades fronterizas de Gaza".

Netanyahu también agradeció a las FDI y al Shin Bet por la operación.

