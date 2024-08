Miri Regev recibe petición de rehenes para no usar sus nombres en el 7-O

Varios exrehenes y familias de rehenes exigieron que la ministra de Transporte, Miri Regev, no utilice sus nombres durante la ceremonia conmemorativa estatal del 7 de octubre.

Unos 100 personas que regresaron de su cautiverio en Gaza, junto con las familias de rehenes que aún están detenidos en Gaza, hicieron su solicitud en una carta enviada a Regev el miércoles.

Exigieron que se abstuviera de utilizar cualquier información o imágenes de ellos o de sus familiares aún en cautiverio durante la ceremonia estatal del primer aniversario de la masacre de Hamas.

La carta llegó como parte de una disputa pública entre Regev y un gran número de familias de rehenes sobre la próxima conmemoración del primer aniversario de la masacre. Regev, la nominada del gobierno para liderar los eventos conmemorativos, anunció que se llevaría a cabo una ceremonia en Ofakim sin audiencia en vivo y con segmentos de video pregrabados.

Las familias acusaron a Regev de evitar intencionalmente a una audiencia en vivo para evitar críticas. En cambio, las familias están planeando una ceremonia alternativa con una audiencia en vivo en Tel Aviv.

“No puede ser que, en este periodo, cuando se supone que los recursos del estado deben ser invertidos en el regreso de los rehenes restantes, así como en la protección de las comunidades en la frontera de Gaza y en el norte, en la preocupación por los muchos evacuados y todos los ciudadanos afectados, se inviertan recursos en una ceremonia realizada por aquellos que, a través de su negligencia, han llevado a la desafortunada situación en la que nos encontramos”, decía la carta. “Los rehenes liberados, los familiares de los rehenes y los rehenes asesinados no prestarán su apoyo al uso cínico de los nombres de los rehenes, a quienes el país ha abandonado durante casi un año, o a los nombres de sus familiares que fueron asesinados en la masacre del 7 de octubre”, añadió su mensaje.

La carta luego pedía que los nombres de los rehenes liberados, los rehenes aún en cautiverio y sus familiares no fueran utilizados en la ceremonia.

Enfoque en devolver a los rehenes

Los firmantes también solicitaron que el gobierno reconsiderara la realización de la ceremonia en su totalidad y en su lugar se enfocara en devolver a los rehenes.

Por otro lado, el miércoles, una lista de más de 100 familias de personas que fueron asesinadas el 7 de octubre o en batallas posteriores, y de personas que fueron secuestradas, incluidas algunas que han sido liberadas y otras que no, expresaron su apoyo a la ceremonia alternativa en Tel Aviv.

Uno de los organizadores de la ceremonia alternativa es Jonathan Shimriz, hermano de Alon Shimriz, quien fue secuestrado y accidentalmente asesinado por soldados después de escapar de sus captores. Shimriz invitó a todas las familias en duelo y a las familias de rehenes a unirse a la ceremonia.

El comediante y periodista Hanoch Daum, presentador de la ceremonia alternativa, instó a los organizadores de la ceremonia estatal a transmitir la ceremonia en un horario diferente el 7 de octubre, para que la gente no tenga que elegir entre los dos eventos. La propuesta de Daum recibió el respaldo de varios políticos de diferentes partidos, incluidos MK Zvi Sukkot (Partido Sionista Religioso) y Naama Lazimi (Demócratas).