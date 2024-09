Familia confirma la muerte de Hersh Goldberg-Polin, rehén israelí-estadounidense

El rehén estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin fue confirmado muerto por su familia en su Instagram temprano el domingo por la mañana, después de que su cuerpo y el de otros fueran recuperados de Gaza por las FDI.

“Con el corazón roto, la familia Goldberg-Polin está devastada de anunciar la muerte de su amado hijo y hermano, Hersh”, anunció la familia Goldberg-Polin.

"La familia les agradece a todos por su amor y apoyo y pide privacidad en este momento".

Goldberg-Polin nació en California y se mudó a Israel cuando tenía 7 años. Fue secuestrado en el festival de música Nova el 7 de octubre. Recibió mucha atención de los medios debido al activismo de sus padres para liberarlo de la cautividad.

Su madre en particular ha sido una activista central en tratar de liberar a todos los rehenes, y fue nombrada en la lista TIME100 anual de Time de 2024 de las personas más influyentes del mundo. Sus padres hablaron recientemente en la Convención Nacional Demócrata en Chicago para abogar por su liberación junto con los demás rehenes en cautiverio.

Hersh tenía sentido del humor

Hersh fue descrito como gracioso, con un sentido del humor seco y oscuro. Estaba obsesionado con el fútbol y amaba la música electrónica, además tenía un sentido de la wanderlust que lo llevó a hacer un viaje en solitario de nueve semanas por Europa en 2023, poco antes del 7 de octubre.

Los padres de Hersh habían viajado recientemente hacia la frontera de Gaza esta semana, donde ella y otras familias de rehenes usaron altavoces gigantes para llamar a sus familiares.

Hersh Polin Goldberg. (credit: Screenshot/Hamas Telegram)

En abril, Hamas publicó un video de Goldberg-Polin cuando aún estaba vivo en su canal de Telegram, con su brazo amputado debido a que fue volado en octubre.

El amigo de la infancia de Goldberg-Polin en Chicago, Jeremiah Smith, lo describió como "el hermanito que nunca tuve". Los dos se conocieron cuando Hersh tenía solo dos años y Smith, a los seis, era un estudiante de la abuela de Hersh, Marcy Goldberg, en una escuela en el lado norte de Chicago. Smith tiene un camión con pantallas digitales que mostraban el rostro de Hersh.

"No querría que nadie más condujera el camión", dijo Smith, apretando la Estrella de David alrededor de su cuello. "Solo quiero que ese chico vuelva a casa".

Hannah Sarisohn, Julie Mangurten Weinberg y Kate Armanini contribuyeron a este informe.