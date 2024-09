14 terroristas muertos tras intercambio de fuego entre FDI y Hamas en Jenin

El sargento Elkana Navon fue asesinado en medio de enfrentamientos entre el ejército y terroristas en Jenin, informaron las FDI el sábado.

En las batallas, también fallecieron 14 terroristas y se escucharon explosiones en el barrio al-Damj, según Maariv.

Una fuente en el liderazgo de las Brigadas Al-Qassam de Hamas dijo a la gigante mediática estatal catarí Al Jazeera que la organización terrorista se ha preparado para largos días de confrontaciones con las FDI.

“Reiteramos a nuestra gente que la resistencia, con todas sus formaciones en Cisjordania, se encuentra en las mejores etapas de coordinación”, dijo la fuente.

Walla informó que las FDI están aumentando la fuerza en la zona. Helicópteros Apache volaban sobre Jenin, según medios árabes.

Las FDI también han operado en Tulkarm en los últimos días, donde murieron cinco terroristas y se arrestaron a seis individuos buscados.

Los explosivos colocados en las carreteras por terroristas también fueron destruidos por las fuerzas israelíes. También localizaron armas en un vehículo sospechoso cerca del hospital gubernamental en Tulkarm.

¿Qué dicen los informes árabes?

El medio de comunicación palestino Wafa afirmó que el sábado fue el cuarto día consecutivo de actividades israelíes en Jenin.

Wafa aseguró que los palestinos allí habían sido disparados por las fuerzas israelíes, pero no mencionó si estaban o no armados.

Hamas informó más tarde sobre la muerte de uno de sus operativos en el barrio al-Damj. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El terrorista, identificado por Hamas como Muhammad Abu Al-Talal Harboush, al parecer fue asesinado mientras intentaba emboscar al personal israelí en la zona.