Las FDI recuperan seis cuerpos de rehenes de Gaza en Rafah

Los cuerpos de los rehenes Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov y Ori Danino fueron encontrados en la Franja de Gaza, según informó el Tzáhal el domingo por la mañana.

Las FDI recuperaron los cuerpos de los rehenes de un túnel bajo la ciudad de Rafah en Gaza.

Probablemente fueron asesinados por Hamas poco antes de que las FDI los encontraran en Rafah.

Los cuerpos fueron encontrados a solo un kilómetro de donde se encontró a Kaid Farhan al-kaadi, de 52 años, de Rahat, la semana pasada.

Desde que se encontró a Kaadi, las FDI emitieron instrucciones para tener cuidado adicional en la zona, pero es posible que Hamas matara a los seis sabiendo que el ejército estaba cerca y que los rehenes podrían ser rescatados por el Tzáhal con vida.

La familia de Eden Yerushalmi dijo: "Compartimos con gran tristeza que nuestro amado Eden fue asesinado estando cautivo."

La familia de Ori Danino compartió una publicación de su hermano con un mensaje junto a las palabras "Baruch Dayan."

Detalles de los rehenes

La profesora de pilates de 24 años, Eden Yerushalmi, fue secuestrada del festival Nova. Inicialmente, Eden se escondió en un automóvil, junto a los cuerpos de amigos asesinados.

Temerosa de ser descubierta, luego escapó a un bosque donde se escondió en un arbusto durante horas. Mientras tanto, Eden se mantuvo en contacto con Shani, su hermana, quien escuchó a los terroristas acercarse. "Podía escucharlos a través del teléfono", relató Shani. "Sabía que esos eran mis últimos momentos con mi hermana". Finalmente, Eden susurró: "Me atraparon".

Ori Danino fue capturado en el festival Nova junto a los amigos Omer Shem-Tov, quien sigue en cautividad, y los hermanos Maya e Itai Regev, quienes fueron liberados en el acuerdo de liberación de rehenes en noviembre. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El rescate de los cuerpos

A pesar de los rumores en las redes sociales sobre las posibles identidades de los cuerpos de los posibles rehenes, las FDI aún no han confirmado ningún detalle hasta que los cuerpos hayan sido devueltos a Israel y revisados por los expertos profesionales pertinentes, probablemente más tarde el domingo.

La Brigada Alexandroni de las FDI en el norte de Gaza. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Fuentes de las FDI sí dijeron que si los cuerpos son realmente los de rehenes, no fueron asesinados en ningún enfrentamiento reciente con Hamas en la zona, ya que el ejército no usó la fuerza en las cercanías.

Poco después del anuncio, el Foro de Rehenes dijo en un comunicado en X/Twitter: "A partir de mañana el país temblará" y "se paralizará". Añadieron que "Netanyahu abandonó a los rehenes: esto es ahora un hecho", pero no proporcionaron detalles específicos, diciendo que llegarían por la mañana.

Respuestas a los informes

El líder de la oposición, Yair Lapid, comentó sobre la noticia y dijo: "Mientras nuestros hijos e hijas son abandonados y mueren en cautiverio, Netanyahu está ocupado manipulando la narrativa." Reiteró su opinión anterior de que el primer ministro está más preocupado por la continuidad de su coalición que por la guerra o los rehenes.

"Seguiremos apoyando a las familias y abrazándolas y protegiéndolas en tiempos difíciles", añadió.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció la noticia de que las FDI han recuperado cuerpos, supuestamente rehenes, de Gaza, pero dijo que no conocía sus identidades, según vídeos del presidente publicados por las redes estadounidenses el sábado por la noche.

Saliendo de una iglesia en Rehoboth, Delaware, Biden dijo: "No estoy seguro del número exacto, aún no han dicho la cantidad, y mientras tanto, quieren identificar los cuerpos. Hay mucha especulación sobre quiénes son, [y sus] nombres."

Añadió que creía que era "hora de poner fin a esta guerra" y que "estamos a punto de tener un acuerdo."

La ubicación exacta donde se encontraron los cuerpos sigue bajo orden de silencio.