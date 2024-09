Se confirma la muerte de la rehén Eden Yerushalmi en la Franja de Gaza tras descubrirse su cadáver

Los cuerpos de seis rehenes fueron descubiertos por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza, incluido el cuerpo de Eden Yerushalmi, de 24 años, según anunció la familia de Yerushalmi en una actualización del comunicado del sábado por la noche del IDF.

Yerushalmi fue secuestrada del Festival de Música Nova el 7 de octubre por terroristas de Hamas.

Yerushalmi había estado trabajando como camarera en el festival, mientras que su trabajo diario era enseñar pilates.

Originaria de Tel Aviv, el Hostage Family Forum la describió como una "joven vibrante con muchos amigos y aficiones" y añadió que "a Eden le encantaba pasar los días de verano en la playa jugando al pádel, asistir a fiestas y estaba estudiando para ser instructora de Pilates."

Eden Yerushalmi el 7 de octubre

Ella llamó a su madre desde el festival, donde pudo hablar por teléfono con su hermana durante tres horas antes de que su teléfono se apagara. Se escondió en un automóvil junto a los cuerpos de sus amigos que habían sido asesinados, según contó su hermana a los reporteros. Luego huyó a una zona boscosa donde fue secuestrada.

Fotos de Eden Yerushalmi, Ori Danino y Hersh Goldberg-Polin (credit: Canva, Screenshot/Instagram)

La hermana de Yerushalmi, Shani, había hablado anteriormente en su nombre, diciendo a la Agencia de Noticias Judía en enero que anteriormente había esperado que su hermana fuera disparada para que su muerte fuera "rápida".

"Jamás pensé que la secuestrarían", dijo Shani.

"Ella podía escuchar el sonido de la sangre goteando en el suelo mientras fingía estar muerta", dijo Shani sobre la experiencia de su hermana escondiéndose de los terroristas. "Le dije que no escuchara y en cambio se concentrara en el sonido de mi voz".

Mientras Hamás atacaba, Yerushalmi llamó a la policía, donde describió la masacre y pidió a la policía "Encontradme, ¿vale?", según el Foro.

Las últimas palabras de Yerushalmi a su familia fueron: "Shani, me han atrapado".