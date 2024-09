Las FDI anuncian al soldado fallecido Yohay Hay Glam muerto en la Franja de Gaza central

Sargento Mayor (retirado) Yohay Hay Glam fue asesinado en combate mientras luchaba en la Franja de Gaza, anunciaron las FDI el miércoles.

El Sargento Mayor Glam, de 32 años, de Netanya, sirvió en el batallón de reconocimiento 6310 en la 16ª Brigada.

Glam cayó en la Franja de Gaza central.

Deja atrás a una esposa, gemelas de dos años, padres, dos hermanos y dos hermanas. Soldados de las FDI operan en la Franja de Gaza, 24 de agosto de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Hermana llora la muerte de su hermano

Su hermana, Ravit, dijo a Ynet: "Mi querido hermanito era un héroe de Israel", quien también luchó en la Operación Margen Protector en 2014.

Añadió: "Era religioso y el 7 de octubre, cuando se enteró de lo ocurrido, corrió a su rabino para recibir la aprobación de usar su teléfono porque era Shabat y Chag".

Su hermana dijo al medio de comunicación israelí que después de haber recibido la aprobación y reclutar a su equipo, su hermano partió para el ejército ese mismo día. Desde entonces, también participó en el servicio de reserva en el frente norte.

Ella añadió que la semana pasada, su hermano recibió unas vacaciones de dos días, "Aprovechamos para viajar juntos, pero no sabía que esto significaría despedirme de él para siempre."

"Se enlistó nuevamente hace dos semanas y se suponía que sería dado de baja el 12 de septiembre", dijo su hermana.

El movimiento Aharai! [¡Detrás de mí en hebreo], en el que Glam era consejero, lo lamentó. "Yohai, el caído número 52 del movimiento, protegió a los ciudadanos del país en su hora más difícil, junto con muchos graduados del movimiento, luchó y sacrificó su vida por la continuidad de la existencia del Estado de Israel." Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El movimiento dijo que como consejero, Glam alentaba a los miembros del movimiento a llevar a cabo un servicio militar significativo y contribuir aún más al país.

Soldados caídos desde el comienzo de la guerra

Según el recuento de las FDI, la muerte del Sargento Mayor Glam eleva el total de soldados muertos en o desde el 7 de octubre del año pasado a 703.

De este número, 339 murieron desde el inicio de las operaciones terrestres del ejército en la Franja el 27 de octubre.