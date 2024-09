Las luchas por la igualdad de género se intensifican para las mujeres israelíes durante la guerra

Bazy Rubin, de Efrat, se encuentra entre las miles de esposas israelíes cuyas vidas se vieron trastornadas cuando sus esposos fueron convocados para el servicio militar de reserva después del ataque de Hamas del 7 de octubre.

"La mayoría de los hombres en la reserva no se consideran militares", dijo Rubin a The Media Line.

"Sirven en el ejército israelí entre las edades de 18 y 22 años, pero luego terminan. ... El 7 de octubre, él y lo que parecía la mayoría de nuestro vecindario ... tuvieron que subir a sus autos y reportarse a sus bases".

En honor al Día Nacional de la Igualdad de la Mujer en los Estados Unidos el 26 de agosto, que conmemora la ratificación de la 19ª Enmienda en 1920 que otorga a las mujeres el derecho al voto, The Media Line exploró cómo el conflicto entre Israel y Hamas ha impactado la igualdad de género en Israel, con un enfoque en las crecientes cargas que llevan las mujeres civiles desde que comenzó la guerra.

Michal Barkai Brody, fundadora de HaMetamrenot, un grupo de apoyo a las esposas de soldados de reserva, describió una experiencia similar. "Mi esposo fue reclutado el 7 de octubre, y como emprendedora y educadora, rápidamente me di cuenta de que muchas mujeres a mi alrededor perdieron repentinamente su independencia, su capacidad para ganarse la vida, y se vieron obligadas a asumir roles de género tradicionales", dijo a The Media Line. Las mujeres pronto podrán servir en la unidad de élite 669 de búsqueda y rescate de las Fuerzas Aéreas israelíes, así como en la unidad de ingeniería de combate Yahalom. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Hana Rado, una destacada empresaria israelí y defensora de la igualdad de género, explicó a The Media Line cómo el conflicto en curso ha expulsado a las mujeres aún más del ámbito público. "En términos simples, las mujeres han desaparecido del ámbito público. Incluso antes del conflicto, nuestra situación era grave, y el gobierno actual ha hecho todo lo posible para marginar a las mujeres de roles clave y centros de toma de decisiones desde que asumió el cargo", dijo Rado.

Añadió: "Desmantelaron la Autoridad para el Avance de las Mujeres, y con el inicio de la guerra, también hemos desaparecido de plataformas públicas y mediáticas. No hay ni una sola mujer en el gabinete de guerra, ninguna mujer en los equipos de negociación con Hamas, y no hay suficientes mujeres en las salas de redacción o en emisoras de radio. Enciendo la radio cada mañana y escucho a hombres entrevistando a hombres".

Desigualdad en el frente doméstico

Mientras las mujeres en las FDI han estado asumiendo mayores responsabilidades en nombre de la igualdad, las mujeres civiles están cargando mayores cargas debido a la desigualdad crónica en el frente doméstico israelí. El conflicto en curso ha puesto una inmensa presión en las familias, con muchas mujeres encontrándose en roles duales de cuidadoras principales y anclas emocionales.

Rubin detalló su propia experiencia: "Emocionalmente, pasé por todo, desde ansiedad y miedo hasta ira y frustración. Durante las primeras semanas de la guerra, tuvimos cohetes en nuestra área, aunque no es algo que usualmente experimentamos. Tuve que pedirle a una vecina que viniera para poder ducharme porque si un cohete impactara, solo tenemos un minuto y medio para llegar a un refugio antiaéreo."

El esposo de Rubin estuvo lejos durante casi seis meses el año pasado durante dos rondas de servicio militar. Ella aprendió a depender en gran medida de su comunidad para recibir apoyo. "Me quedé en casa con cuatro hijos. ... Durante las primeras dos semanas de la guerra, no hubo clases, así que todos estaban en casa. Ni siquiera podía salir a comprar alimentos."

Para Rado, esta guerra ha demostrado que las mujeres no solo son la columna vertebral de Israel, sino que son capaces de desempeñar cualquier papel o tarea con consecuencias potencialmente salvavidas. "Las observadoras y otras mujeres dentro del ejército han demostrado profesionalismo, dedicación y una responsabilidad sin límites... Estoy convencido, sin lugar a dudas, de que si hubiera más mujeres en posiciones de liderazgo, no estaríamos en esta pesadilla".

Las mujeres fueron particularmente afectadas el 7 de octubre, sufriendo abusos sexuales además de la violencia regular. Para aquellas que no estaban directamente involucradas en los ataques terroristas, muchas se vieron obligadas a gestionar el hogar, la familia, los niños y la economía.

"He visto a mujeres empresarias y líderes surgir, no solo en conciencia, sino en acciones excepcionales. Han establecido centros de comando, recaudado donaciones y creado equipos internacionales que han ayudado con la defensa de Israel y han aumentado la conciencia sobre la violencia sexual", recordó Rado.

El conflicto también ha generado discusiones sobre la igualdad de género en Israel, especialmente sobre cómo valora la sociedad las contribuciones de las mujeres. "Las mujeres siempre han desempeñado un papel crucial en la supervivencia de Israel, pero a menudo sus contribuciones son pasadas por alto. La guerra ha dejado claro que las mujeres son indispensables", añadió Rado.

Muchas personas en el frente interno de Israel han experimentado un intenso agotamiento en los últimos 10 meses. Para las mujeres, es como si se hubiera añadido otro turno de trabajo a su día. "Teníamos la intención de hacer un sprint, pero nos encontramos corriendo una ultramaratón que no anticipábamos y en la que no creíamos que estaríamos. Incluso aquí, nos inspiramos y nos apoyamos en los hombros de gigantes: el movimiento feminista comenzó en 1848 en la Convención de Seneca Falls, y hoy, 180 años después, aún estamos en el camino hacia el logro de nuestros objetivos. La pregunta es qué papel jugamos en la cadena de generaciones de mujeres increíbles que están marcando la diferencia", reflexionó Barkai Brody.

Muchas mujeres entienden las luchas de Israel desde la perspectiva única de ser la esposa de un soldado de reserva de las FDI. "No estoy sosteniendo un arma ni entrando en zonas donde podría ser disparada o encontrarme con dispositivos explosivos. Pero al mismo tiempo, está claro que si no estuviera en casa cuidando de nuestra familia, mi esposo no podría hacer lo que hace. No recibimos suficiente reconocimiento, pero honestamente no estoy segura de qué más podríamos hacer para obtenerlo", dijo Rubin.

El Índice Global de la Brecha de Género, publicado por el Foro Económico Mundial en 2023, clasificó a Israel en el puesto 83 de 146 países, una caída significativa de 23 lugares respecto al año anterior. Esta es la clasificación más baja de Israel en 15 años y la más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto a igualdad de género. El índice examina cuatro áreas principales: participación y oportunidades económicas, educación, salud y supervivencia, y empoderamiento político, mostrando Israel un desempeño particularmente débil en participación económica y empoderamiento político.

Barkai Brody agregó: "Después de los enormes esfuerzos realizados por las mujeres estadounidenses para allanar el camino hacia la igualdad de género en todo el mundo, estamos siendo forzadas a retroceder a la década de 1940, a roles de género tradicionales: mujeres encargadas del hogar mientras los hombres van a la batalla. Alice Paul, una de las líderes del movimiento sufragista, dijo que si no nos atrevemos a luchar políticamente, seremos ignoradas políticamente".