El IDF destruye túnel de ataque que Hamas reparó después de la Operación Margen Protector de 2014 El IDF destruyó un túnel ofensivo de 3 kilómetros en Gaza, previamente parcialmente demolido en 2014, utilizado y reparado por Hamas. Conoce más sobre el asunto en este artículo. JERUSALEM POST STAFF By

IDF troops from the 16th Infantry Brigade conducted an underground operation in central Gaza, destroying terrorist infrastructure, August 28, 2024 (credit: IDF spokesperson unit)