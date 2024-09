Biden: "Estoy devastado, indignado y desconsolado por la muerte de Hersh"

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estaba "devastado e indignado" al enterarse de la recuperación de seis rehenes de Gaza en un comunicado el domingo por la mañana, incluido el de Hersh Goldberg-Polin, un israelí-estadounidense.

Los padres de Goldberg-Polin, Rachel y Jon, han sido defensores destacados de un acuerdo para liberar a los cautivos.

Hablando sobre la operación, Biden confirmó que los rehenes fueron encontrados en un túnel bajo Rafah y devueltos a Israel.

"Ahora hemos confirmado que uno de los rehenes asesinados por estos viciosos terroristas de Hamas era un ciudadano estadounidense, Hersh Goldberg-Polin. Hersh estaba entre los inocentes brutalmente atacados mientras asistía a un festival de música por la paz en Israel el 7 de octubre. Perdió un brazo ayudando a amigos y extraños durante la salvaje masacre de Hamas. Acababa de cumplir 23 años y planeaba viajar por el mundo".

Biden agregó que conoce a los padres de Hersh, Jon y Rachel, llamándolos "valientes" y diciendo que han soportado lo "inimaginable". Jon (izquierda) y Rachel (derecha), padres del rehén israelí-estadounidense Hersh Goldberg-Polin (credit: MARC ISRAEL SELLEM)

"Los admiro y siento su dolor más profundamente de lo que las palabras pueden expresar."

Hablando en nombre de los estadounidenses, Biden dijo que mantenía a los padres en sus oraciones y estaba desconsolado por la noticia.

"Que no quepa duda, los líderes de Hamas pagarán por estos crímenes", concluyó.

En una declaración separada, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que ella y su esposo rezaban por los padres de Hersh.

"Cuando me reuní con Jon y Rachel a principios de este año, les dije: No están solos. Eso sigue siendo cierto mientras lamentan esta terrible pérdida", añadió Harris. "Como se dice en la tradición judía, que la memoria de Hersh sea una bendición."

Continuó diciendo que Hamas "es una organización terrorista malvada" con "sangre estadounidense en sus manos".

Dijo que condenaba enérgicamente "la brutalidad continua de Hamas" y alentaba al resto del mundo a hacer lo mismo. Añadió que Hamas representa no solo una amenaza para Israel sino también para el pueblo palestino.

Otras respuestas

El Secretario de Estado Anthony Blinken llamó a Hersh Goldberg-Polin "un héroe estadounidense que será recordado por su amabilidad y desinterés".

"El asesinato de estos rehenes solo confirma aún más la depravación de Hamas. Debería liberar a todos los rehenes de inmediato. Continuaremos trabajando con nuestros aliados en la región para asegurar un acuerdo sin demora que libere a los rehenes restantes."

El Embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, dijo estar "desconsolado y indignado". Corroboró las declaraciones del Presidente Biden y el Secretario Blinken de que Estados Unidos "no descansará hasta que todos los rehenes estén en casa".

"Lamentamos junto a Jon y Rachel Goldberg-Polin y sus familias, rezamos para que encuentren consuelo y nos comprometemos a traer a todos los demás rehenes a casa de manera segura."