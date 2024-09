Las FDI investigan si los ataques nocturnos en Gush Etzion fueron de actores externos

Las FDI y el Shin Bet (Servicio de Seguridad de Israel) han estado evaluando la posibilidad de ataques coordinados por amenazas extranjeras en un atentado con coche bomba y un ataque a tiros separado en Gush Etzion, en las primeras horas de la mañana entre el viernes y el sábado.

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Tte.-Gen. Herzi Halevi y los jefes de brigada regionales realizaron una evaluación de la situación en la escena. El ejército anunció que enfatizó la continuación de los esfuerzos ofensivos para detener el terrorismo en seco.

Las fuerzas de seguridad estimaron que el ataque estaba planeado para ser particularmente mortífero y para "crear un evento que cambiaría la realidad", informó el medio israelí el sábado.

Dos coches bomba debían explotar simultáneamente en Karmei Tzur, así como en una gasolinera cercana.

Los atacantes venían de Hebrón y estaban en contacto, intentando coordinar sus ataques.

Los dos terroristas muertos en el ataque nocturno fueron identificados como residentes de Hebrón en sus 20 años. Los medios israelíes informaron que se llamaban Muhammad Ahsan Yakin Marka, quien murió después de la explosión en la gasolinera, y Zadi Nadal Tawfik Abu Afifa, quien fue neutralizado en Karmei Tzur.

Según las fuerzas de seguridad, los explosivos en los dos vehículos que explotaron no eran estándar. Se detectaron varios kilogramos de explosivos.

Las fuerzas de seguridad están investigando la posibilidad de un tercer vehículo.

Después del ataque, las FDI establecieron barricadas en las rutas de tráfico en la parte norte de la ciudad de Hebrón y comenzaron a realizar búsquedas extensas en la zona. Las FDI también cerraron la Cueva de los Patriarcas.

Agentes extranjeros podrían haber estado involucrados

Las fuerzas de seguridad israelíes están investigando si los ataques fueron planificados y dirigidos por actores extranjeros. Después de la explosión de un automóvil en una gasolinera en Gush Etzion, las fuerzas de seguridad determinaron que ocurrió prematuramente debido a un mal funcionamiento técnico. El terrorista que llevaba a cabo el ataque intentó huir de la escena pero fue disparado por las tropas de las FDI y la seguridad.

Alrededor de la medianoche, el terrorista que conducía el segundo automóvil equipado con una bomba logró romper la puerta del asentamiento de Karmei Tzur. Los agentes de seguridad actuaron de manera decisiva y embistieron el vehículo atacante, causando que explotara.

Las FDI anunciaron que después de evaluar ambos incidentes, se determinó que los terroristas tenían la intención de colocar los vehículos en áreas concurridas y luego detonarlos mientras lanzaban un ataque a tiros contra los transeúntes y las fuerzas de rescate.

El ejército señaló que en ambos casos, los terroristas dispararon contra las fuerzas, y el comandante de la Brigada de Etzion resultó levemente herido en un enfrentamiento con el terrorista en la gasolinera en el cruce de Gush Etzion.

Las FDI elogiaron las acciones del guardia de seguridad del asentamiento, así como el desempeño de las fuerzas que actuaron con determinación contra los terroristas.

Mientras los equipos estaban lidiando con el impacto del incidente inicial, se recibió otro informe sobre un incendio de un automóvil en Karmei Tzur. Se enviaron equipos adicionales, encontrando dos vehículos en llamas: uno perteneciente a los terroristas que intentaron infiltrarse en el asentamiento, y el otro del guardia de seguridad del asentamiento que impidió la entrada.

El segundo vehículo estaba cargado con municiones, lo que presentaba un desafío adicional para los bomberos, informó la prensa israelí.

El subjefe Tamir Erez, comandante de la Estación Regional de Judea, habló sobre los eventos. "Durante los meses de guerra, e incluso antes de eso, nos enfrentamos a incidentes de terror en el área de la estación. Eventos como los que experimentamos anoche representan una escalada y nos devuelven a las rondas de escalada que enfrentamos en años anteriores."

Erez enfatizó el impacto de la respuesta inmediata de sus fuerzas, atribuyendo su preparación: "Los bomberos están alerta y listos para responder rápidamente y salvar vidas en cualquier evento al que sean llamados, en cooperación con las FDI, la Policía de Israel y todos los demás organismos pertinentes."

Los medios palestinos informaron que se realizaron arrestos en Hebrón el sábado por la tarde, después de los ataques.