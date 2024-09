La División 98 del IDF se retira de Khan Yunis después de completar su actividad

La División 98 del IDF, que estaba operando en las áreas de Khan Yunis y Deir al Balah, ha completado su actividad divisional y se retirará de allí, anunció el IDF el viernes por la tarde.

Esta decisión marca la tercera retirada del IDF de Khan Yunis desde el inicio de la guerra. Solo ocho días después de concluir su segunda reinvasión el 30 de julio, el IDF inició esta ronda actual de invasión.

Desde el comienzo de la tercera reinvasión, el IDF ha participado en aproximadamente un mes de maniobras terrestres y subterráneas.

Durante ese tiempo, las fuerzas eliminaron a más de 250 terroristas y destruyeron docenas de infraestructuras terroristas.

Túneles subterráneos destruidos por las FDI durante la reinvasión de Jan Yunis (CRÉDITO: IDF SPOKESMAN UNIT)

Además, seis túneles, que sumaban aproximadamente seis kilómetros de longitud, fueron localizados y destruidos por la Unidad Yahalom, junto con equipos de combate de la 7ª Brigada Acorazada y la Brigada de Paracaidistas.

Algunos de los túneles contenían escondites terroristas, armas y terroristas que fueron neutralizados. Armas terroristas localizadas por las IDF durante la reinvasión de Jan Yunis (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

¿Qué hizo la IDF durante su tercera reinvasión en la zona?

Adicionalmente, los equipos de combate de la 7ª Brigada también descubrieron armas, neutralizaron a docenas de terroristas que los emboscaron y destruyeron complejos terroristas, según dijo la IDF.

La IDF añadió que el Batallón 77 asaltó un puesto avanzado central de Hamas en Deir al-Balah, donde encontraron armas, un lanzacohetes y documentos de inteligencia. También localizaron y destruyeron una ruta subterránea que formaba parte de la red de combate de los terroristas en la zona mientras trabajaban en colaboración con la Unidad Yahalom.

Destacadamente, los cuerpos de seis rehenes, Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell y Haim Perry, fueron rescatados y devueltos a Israel durante una operación conjunta de la Brigada de Paracaidistas con la Unidad Yahalom.

Invasiones anteriores a Khan Yunis

A principios de diciembre, la IDF invadió Khan Yunis por primera vez, combatiendo fuertemente con Hamas hasta lograr el control operativo a principios de febrero. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El 7 de abril, las FDI se retiraron de Khan Yunis por primera vez, sin regresar hasta el 22 de julio cuando dijo que Hamas estaba intentando reconstituirse, incluyendo haber disparado docenas de cohetes hacia el sur de Israel.

Yonah Jeremy Bob contribuyó a este informe.