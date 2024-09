El cuerpo del rehén Alexander Lobanov, padre de dos hijos, fue encontrado en la Franja de Gaza

Alexander Lobanov, padre de dos hijos, fue confirmado como fallecido en cautiverio de Hamas el domingo, sin tener la oportunidad de conocer a su segundo hijo.

Antes del 7 de octubre, Lobanov vivía en Ashkelon con su esposa embarazada y su hijo de dos años.

El joven padre trabajaba como gerente de bar en el Festival de Música Nova cuando Hamas atacó el sur de Israel, asesinando a unas 1200 personas y secuestrando a otras 250 más.

Mientras Hamas masacraba a los asistentes al festival, Lobanov ayudó a escoltar a los participantes del evento a un lugar seguro, según testimonios de sobrevivientes.

Después de asegurar la escapada de algunos de los asistentes, Lobanov intentó huir hacia el bosque de Be'eri con otras cinco personas, pero fue capturado por los terroristas invasores y llevado a Gaza. Pasó casi un año en cautiverio hasta su asesinato, estimado por las FDI días antes de que lograran localizarlo. Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov y Ori Danino. (credit: Hostages and Missing Families Forum/Screenshot via X)

Políticos mundiales envían sus condolencias a la familia de Lobanov

El primer ministro Benyamin Netanyahu habló con los padres del fallecido Alexander Lobnov, confirmó su oficina el domingo por la tarde.

Reportadamente, Netanyahu expresó profunda tristeza y se disculpó con su familia por la incapacidad del Estado de devolver al fallecido Lobanov y a los otros cinco secuestrados con vida.

El primer ministro Netanyahu le dijo a Oksana y Gregory, padres del fallecido Lubanov, "Quiero decirles cuánto lo siento y pedir perdón por no poder traerlo de vuelta con vida".

Netanyahu también reveló que funcionarios militares habían visitado Moscú para discutir la promoción del regreso de los secuestrados, y específicamente mencionaron a Lubanov.

El embajador ruso en Israel emitió un comunicado, en vista de la ciudadanía rusa de Lobanov.

Anatoly Viktorov dijo, según Ynet, "Lamentamos mucho notar que entre los secuestrados estaba Alexander Lubanov, quien también tenía ciudadanía rusa.

"Lamentamos junto con toda la familia y seres queridos de Alexander Lubanov, especialmente su madre y padre, con quienes hemos estado en contacto constante todo este tiempo. También expreso mis sinceras condolencias a las familias y seres queridos de todos aquellos que recibieron la difícil noticia esta mañana".

Los seis cuerpos de rehenes recuperados

Las Fuerzas de Defensa de Israel descubrieron el cuerpo del rehén Alexander Lobanov en la Franja de Gaza, anunció el ejército en una actualización del domingo por la mañana a su anuncio del sábado.

El cuerpo de Lobanov fue descubierto junto a los cuerpos de Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Carmel Gat y Ori Danino.

El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, dijo que los rehenes fueron asesinados por Hamas poco antes de la llegada de las FDI.