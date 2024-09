Estados Unidos y mediadores presentarán acuerdo final de rehenes - informe

Estados Unidos, Catar y Egipto estaban redactando una propuesta final para un alto el fuego y un acuerdo de retorno de rehenes entre Israel y Hamas, informó el Washington Post el lunes durante la noche.

Según el informe, la propuesta fue elaborada antes de la noticia del asesinato de los seis rehenes. Sin embargo, según la fuente que habló con The Washington Post, este conocimiento "solo agrega urgencia al asunto. No se puede negociar para siempre".

Después de meses de presionar por acuerdos de cese de fuego y liberación de rehenes, los funcionarios estadounidenses se enfrentaron a una urgencia renovada el domingo después de que las fuerzas israelíes recuperaron los cuerpos de seis rehenes, incluido el israeloamericano Hersh Goldberg-Polin, señaló el informe.

Según The Washington Post, Estados Unidos, Egipto y Qatar han estado finalizando los detalles de un acuerdo final que el equipo planea presentar a Israel y Hamas, diciéndoles a ambas partes que pueden "tomarlo o dejarlo".

Si las dos partes no aceptan este acuerdo final, podríamos estar viendo el fin de las negociaciones lideradas por Estados Unidos, dijo un funcionario anónimo de alto rango de la administración.

La administración de Biden dijo que no estaba claro si la recuperación de los seis rehenes haría más o menos probable que se pudiera llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

"No se puede seguir negociando esto. En algún momento este proceso tiene que finalizar", dijo el funcionario de alto rango, quien afirmó que la propuesta había estado en marcha desde antes de que los rehenes fueran encontrados muertos en un túnel en el sur de Gaza. "¿Esto descarrila el acuerdo? No. Si acaso, debería añadir urgencia adicional en esta fase de cierre, en la que ya nos encontrábamos".

El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, afirmó en una conferencia de prensa que los seis rehenes fueron "asesinados brutalmente por terroristas de Hamas poco antes de que los alcanzáramos", una evaluación que fue respaldada por el funcionario de alto rango, quien dijo que Estados Unidos comparte una evaluación similar. Decenas de miles de manifestantes marchan detrás de los manifestantes que portan ataúdes en representación de los 6 rehenes asesinados a finales de la semana pasada, en dirección a la calle Begin de Tel Aviv (credit: Adar Eyal)

El director de la CIA, William J. Burns, el Secretario de Estado, Antony Blinken, y el Coordinador de Medio Oriente de la Casa Blanca, Brett McGurk, son solo algunos de los miembros de la administración de Biden que han volado al Medio Oriente en numerosas ocasiones durante el último año. Durante estas visitas, los funcionarios de la Casa Blanca se reunieron con negociadores cataríes y egipcios para encontrar un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes restantes a cambio de prisioneros palestinos, según el Washington Post.

Además, las discusiones incluyeron una propuesta de alto el fuego temporal en la Franja de Gaza que esperaban sentara las bases para un fin permanente a la guerra.

Dentro de Israel

Al mismo tiempo, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu enfrenta una creciente presión de las familias de los rehenes, exigiendo que se dirija a la nación. Miles de ciudadanos participaron en una protesta nacional el domingo por la noche, y el mayor sindicato laboral del país ha amenazado con paralizar el país con una huelga general el lunes hasta que se llegue a un acuerdo para traer a casa a los rehenes restantes.

La Embajada de Israel no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del Washington Post el domingo.

"Por ahora, [Sinwar] esperará a ver si la huelga general en Israel lleva a un ablandamiento de las condiciones del Primer Ministro Netanyahu", dijo Dennis Ross, ex enviado estadounidense a Israel, en una entrevista. "La huelga, la probable protesta masiva, es en apoyo a las familias de los rehenes y a su opinión de que la estrategia de Netanyahu tanto en las negociaciones como en el aumento de la presión de las FDI sobre Hamas ha fracasado".

Hamas, en un comunicado, culpó a los bombardeos israelíes de las muertes, afirmando que, "si el presidente Biden está preocupado por sus vidas, debe dejar de apoyar a este enemigo con dinero y armas y presionar a la ocupación para que cese su agresión de inmediato".

La semana pasada, los funcionarios estadounidenses se centraron principalmente en qué rehenes serían intercambiados por prisioneros palestinos específicos detenidos en Israel, algunos de los cuales fueron detenidos sin juicio, según uno de los altos funcionarios.

Con el plan de la semana pasada, las rehenes restantes, mujeres, ancianos y heridos fueron nombrados como la primera fase, que habría visto la liberación de Hersh Goldberg-Polin, cuyo brazo izquierdo fue volado por una granada durante los ataques del 7 de octubre. Dos mujeres israelíes, Carmel Gat y Eden Yerushalmi, cuyos cuerpos también fueron recuperados por las FDI el sábado, también estaban en la lista de los que habrían sido liberados en la primera fase, dijo el alto funcionario.

A la luz de la recuperación de estos cuerpos, altos funcionarios de la administración dijeron al Washington Post que las deliberaciones minuciosas sobre qué rehenes serán liberados a cambio de prisioneros palestinos específicos deben ser renegociadas ahora.

"Dejando de lado la retórica, Netanyahu nunca ha priorizado la liberación de los rehenes. Por ahora, estará bajo mucha más presión doméstica para aceptar un acuerdo de alto el fuego que salve a los rehenes restantes", dijo Frank Lowenstein, un ex funcionario del Departamento de Estado que ayudó a liderar las negociaciones entre Israel y Palestina en 2014. "Y si espera esto, con el tiempo menos rehenes vivos podrían significar menos prisioneros palestinos a liberar y lo que él ve como una posición de negociación más favorable".

En un esfuerzo por "avanzar en un acuerdo que garantice la liberación de todos los rehenes restantes", la Casa Blanca ha confirmado que el presidente Biden, junto con Harris, se reunirá con los negociadores para discutir el último acuerdo de rehenes y propuesta de alto el fuego.