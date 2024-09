La ejecución de los rehenes es motivo para mantenerse firme en Filadelfia, dice Netanyahu

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu aún se mantuvo firme en la retención de las FDI del crítico Corredor de Filadelfia después de que Hamas matara a seis rehenes hace solo tres días, enfatizando que ceder ahora enviaría una señal peligrosa de que tales tácticas funcionan.

"Un paso así sería una recompensa para el terrorismo y enviaría un mensaje peligroso a Hamas de que matar a nuestros rehenes vale la pena", dijo Netanyahu a los ministros.

"Esto conducirá a demandas de más y más concesiones que pondrán en peligro la seguridad de Israel", dijo, según fuentes.

Netanyahu habló mientras estaba bajo ataque directo del Ministro de Defensa Yoav Gallant por la votación del gabinete del jueves 8-1 para no ceder en la zona de amortiguamiento entre Gaza y Egipto, conocida como el Corredor de Filadelfia.

Anulando el voto

Gallant solicitó al gabinete anular el voto, argumentando por segunda vez consecutiva en una reunión que tal movimiento haría imposible lograr un acuerdo de rehenes.

"Es demasiado tarde para los rehenes que fueron asesinados a sangre fría. Debemos traer de vuelta a los rehenes que aún están siendo retenidos por Hamas", dijo en un comunicado a los medios.

Se cree que los seis rehenes fallecidos encontrados por las FDI en un túnel bajo Rafah el sábado fueron asesinados por palestinos en los últimos días.

En semanas anteriores, Netanyahu les había dicho a las familias de los cautivos que no estaba dispuesto a hacer un trato a cualquier precio. El líder de la oposición, MK Yair Lapid (Yesh Atid), publicó amargamente el domingo en X: "Netanyahu y el 'gabinete de la muerte' decidieron no rescatar a los rehenes. Su sangre está en sus manos".

Cientos de miles salieron a las calles el domingo exigiendo que Netanyahu haga un trato de inmediato antes de que más de los 66 rehenes restantes de los 101 retenidos sean asesinados.

Se cree que Hamas tiene órdenes de disparar a los rehenes si temen que las FDI se acerquen, lo que hace una situación ya precaria aún más peligrosa para los 66 cautivos restantes.

El principal sindicato del país, la Histadrut, convocó a una huelga general el lunes para protestar por la ausencia de un acuerdo.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos instó a Netanyahu a asumir responsabilidad y explicar qué estaba retrasando un acuerdo. "Todos fueron asesinados en los últimos días, después de sobrevivir casi 11 meses de abuso, tortura y hambre en cautiverio de Hamas. El retraso en la firma del acuerdo ha llevado a sus muertes y a las de muchos otros rehenes", dijo.

El descubrimiento por parte de las FDI de los seis cautivos el sábado se produjo en medio de un impulso de EE. UU. para finalizar el acuerdo del 31 de mayo, según el cual 18-33 de los rehenes habrían sido liberados durante un período de seis semanas a cambio de una tregua en la guerra de Gaza y la liberación israelí de prisioneros de seguridad palestinos y terroristas.

Cuatro de los rehenes probablemente habrían sido liberados en la primera fase; Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Carmel Gat y Almog Sarusi. Los otros dos rehenes, Alexander Lobanov y Ori Danino, probablemente habrían sido liberados en la fase dos.

Los Estados Unidos, junto con los principales mediadores del acuerdo, Qatar y Egipto, no han podido cerrar las brechas, incluyendo en lo que respecta al Corredor de Filadelfia, con Hamas insistiendo en que las FDI deben retirarse de esa zona de amortiguamiento en la primera fase del acuerdo.

Los funcionarios de seguridad han opinado que un acuerdo podría alcanzarse fácilmente con Hamas, si Israel estuviera de acuerdo en retirarse del Corredor de Filadelfia durante la primera fase del acuerdo, dejando la cuestión de una retirada permanente para decidirse más adelante.

¿Quién se opone a Netanyahu y quién está en su contra?

El ministro de Justicia, Yariv Levin, respaldó a Netanyahu en el gabinete de seguridad, afirmando que era peligroso ofrecer concesiones después de que seis rehenes fueran asesinados en tiempo real.

"¿A dónde nos llevará esto? ¿Qué hará esto con las negociaciones? No hace falta mucha imaginación", dijo, atacando a Gallant por su oposición pública a la decisión de Filadelfia, incluso a través de publicaciones en X.

"¿Cómo podemos comportarnos si todos tuitean sus opiniones desde el gabinete?" preguntó Levin retóricamente, diciendo que los ministros tenían la responsabilidad de respaldar las votaciones tomadas allí.

El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich dijo: "Hamas quiere que nos rindamos. No se puede tomar como rehén a todo un país. Si cedemos a las demandas de Hamas como Gallant quiere, hemos perdido la guerra".

El ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer dijo que Israel había pagado un alto precio en el escenario internacional cuando recuperó el corredor en mayo y sería difícil regresar una vez que las FDI se fueran, incluso si se retiraran temporalmente. Netanyahu dijo que creía que si las FDI se retiraban, Hamas podría nuevamente contrabandear armas bajo el Corredor de Filadelfia como lo había hecho en el pasado. Incluso es posible que rehenes puedan ser sacados de contrabando de Gaza bajo el corredor, declaró Netanyahu.

Recordó que había aceptado el acuerdo de rehenes de tres fases que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó por primera vez el 31 de mayo y la propuesta puente que Estados Unidos presentó el 16 de agosto.

"Hay flexibilidades en las negociaciones, pero no en algo tan fundamental como el Corredor de Filadelfia, que es la tubería de oxígeno de Hamas", dijo.

En un comunicado que había emitido anteriormente en el día, enfatizó que las negociaciones aún estaban en curso, pero que Hamas seguía negándose a hacer un trato.

"Israel está llevando a cabo negociaciones intensas con los mediadores en un esfuerzo masivo por alcanzar un acuerdo, mientras que Hamas continúa rechazando firmemente cualquier oferta", dijo Netanyahu. Aún peor, agregó, mataron a los seis rehenes mientras las conversaciones estaban en curso. "Aquellos que asesinan rehenes no quieren un acuerdo", declaró Netanyahu.

"Por nuestra parte, no nos rendimos. El gobierno de Israel está comprometido, y personalmente estoy comprometido, a seguir buscando un acuerdo que devuelva a todos nuestros rehenes y garantice nuestra seguridad y existencia", afirmó.

Recordó el primer acuerdo de rehenes en noviembre que fue roto por Hamas, en el que se liberaron a 105 cautivos, subrayando que desde diciembre, "Hamas se niega a llevar a cabo negociaciones reales.

"Incluso después de que Estados Unidos actualizara el esquema del acuerdo el 16 de agosto, nosotros estuvimos de acuerdo, y Hamas lo rechazó nuevamente", subrayó Netanyahu.

El funcionario de Hamas Izzat al-Rishq culpó a Israel y a la administración de Biden por las muertes de los seis rehenes en un mensaje en la página de Telegram del grupo.

Aquellos que llevan "responsabilidad" son "la ocupación que insiste en continuar la guerra genocida y evita llegar a un acuerdo de alto el fuego, y la administración estadounidense debido a su parcialidad, apoyo y complicidad en esta agresión", dijo.

“Hamas está más ansiosa que Biden por las vidas de sus prisioneros, por eso aceptó su propuesta en particular y la resolución del Consejo de Seguridad, mientras que Netanyahu las rechazó, y su administración se rindió a las condiciones de Netanyahu, con el objetivo de interrumpir el acuerdo, para preservar su poder”, declaró.

El alto funcionario de Hamas, Sami Abu Zuhri, le dijo a Reuters. "Los israelíes deberían elegir entre Netanyahu y el acuerdo." Netanyahu advirtió a Hamas: "Pagarán el precio. No descansaremos, ni callaremos. Los perseguiremos, los encontraremos y ajustaremos cuentas con ustedes.

“Vimos la brutalidad inimaginable de los asesinos de Hamas el 7 de octubre y la volvimos a ver en los túneles bajo Rafah”, dijo.

"El hecho de que Hamas continúe perpetuando atrocidades como las que llevó a cabo el 7 de octubre nos obliga a hacer todo lo posible para que no pueda volver a cometer estas atrocidades", subrayó.

A la nación en duelo, dijo: "Este es un día difícil para nosotros. Junto con todos los ciudadanos de Israel, me sentí indignado hasta lo más profundo de mi alma por el horrible asesinato a sangre fría de seis de nuestros rehenes.

"Junto con toda la nación, mi esposa y yo compartimos el profundo luto de las familias", dijo.

Reuters contribuyó a este informe.