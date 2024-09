Gwyneth Paltrow, Gal Gadot y otras celebridades lamentan rehenes asesinados

¡CANNES, FRANCIA - 18 DE JUNIO: La actriz ganadora del Oscar Gwyneth Paltrow asiste a la sesión "Encore! Embracing the new entertainment era' durante el Cannes Lions International Festival Of Creativity 2024 - Day Two en el Amazon Port Plaza Stage el 18 de junio de 2024 en Cannes, Francia (photo credit: Marc Piaseck)