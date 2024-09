“Moriría por ti”: Hermana rinde homenaje a David Moshe Ben Shitrit

Tras la muerte del tercer Oficial de la Marina David Moshe Ben Shitrit el domingo, su hermana, Odeya, lo lloró en una entrevista con KAN Reshet Bet.

Ella habló del amor de su hermano por Israel. "Él estaba enamorado de Israel. Todo el tiempo, decía 'No tengo problema en morir para que tú puedas vivir'. Ese era su testamento. Al final, murió protegiendo esta tierra con su cuerpo."

'Amando el uniforme y el ejército'

Agregó que su hermano era "un héroe sionista" que "amaba el uniforme y la bandera y navegar y el ejército". Ella relató que su hermano "iría a todas partes con su arma y uniforme".

"Él tenía tres años menos que yo, pero no éramos los mejores amigos", dijo sobre su relación, añadiendo: "Nunca podré abrazar a mi hermano de nuevo y decirle que lo siento."

"Si hay hermanos aquí que me escuchan, sepan que la familia lo es todo. Estamos en una realidad tan ilusoria que es imposible saber quién saldrá por la puerta y no volverá. Apoyen a su familia para que no haya momentos de arrepentimiento. Nunca podré abrazar a mi hermano de nuevo."

Ella notó la admiración de su hermano por su decisión de enlistarse como soldado de combate.

Compartió con KAN el sueño de su hermano de volar al Festival Ozora, que tiene lugar en Hungría, y "bailar como nunca lo hizo en su vida".

Ben Shitrit murió en un incidente que involucró un interceptor Iron Dome y un dron de Hezbollah. El interceptor fue lanzado al dron, que estaba cerca de la embarcación de Ben Shitrit.

Yonah Jeremy Bob contribuyó a este informe.