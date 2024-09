Encuentran cuerpo del querido rehén Ori Danino en Gaza

Leyendo a Ori Danino a su descanso final

Liel Avraham, la novia de Ori Danino, le dijo a los medios israelíes que pasó toda la noche del sábado rezando para que su "héroe" compañero no estuviera entre los cuerpos encontrados en un túnel en Rafah. Sus temores se confirmaron a las 4 a. m.

"Comenzamos a recibir mensajes como todo el país en Telegram desde las 8:00 p. m.", dijo Liel el domingo. "Recibimos el mensaje oficial, solo después de ocho horas, exactamente a las 4:00 a. m. Solo entonces hubo una identificación oficial y se nos informó. Es terrible, porque quieres aferrarte a la esperanza, y las noticias te son impuestas antes de ser oficiales.

"Nos metieron en el infierno desde las ocho de la tarde", dijo. "Esperamos juntos, esperamos, rezamos. En ningún escenario esperábamos un final así. Sabíamos que Ori estaba vivo hasta hace muy poco. Sucedió muy recientemente. Exigiremos y recibiremos una investigación completa y detallada de todo. En este momento, todavía estamos impactados y destrozados por las noticias, y siento como si fuera un personaje de una película".

Danino era un "héroe" a los ojos de Leil debido a sus esfuerzos salvavidas y sacrificio personal el 7 de octubre. Había estado disfrutando del Festival de Música Nova cuando Hamas invadió el sur de Israel, matando a más de 1200 personas.

El joven de 25 años ayudó a otros asistentes de Nova a sobrevivir al ataque y escapar de la escena.

Fotos de Eden Yerushalmi, Ori Danino y Hersh Goldberg-Polin (credit: Canva, Screenshot/Instagram)

'El mejor compañero que puedas imaginar'

Habiendo conducido a sí mismo y a los sobrevivientes lejos del festival de música, Dandino decidió regresar con la esperanza de rescatar a más asistentes. Fue mientras daba la vuelta que fue secuestrado por terroristas de Hamas.

"Huyó de la fiesta, salió del infierno, regresó para salvar a más personas y fue secuestrado con ellos. Sobrevivió más de 300 días en cautiverio para regresar lleno de esperanza y fe", dijo Liel, "sobresalió en todo lo que hizo.

Era un luchador, un hermano. El primogénito de cuatro hermanos rotos, el primogénito de padres rotos, el mejor compañero que puedas imaginar."

Su padre le dijo a la Radio del Ejército que el 7 de octubre, su hijo "dio la vuelta y regresó para salvar a Itai y Mia Regev y Omer Shem Tov", antes de que su automóvil fuera detenido por un vehículo de Hamas.

Desde Jerusalén, el joven Danino, de 25 años, era el hijo mayor de cinco hijos de los padres Einav y Elchanan.

El joven Danino tenía planes de estudiar ingeniería eléctrica, según el Foro de Familias de Rehenes. Era "conocido por su ambición, amor por la gente y era amado por todos.

"Amaba la naturaleza y era muy hábil".

El cuerpo de Danino fue descubierto junto a los cuerpos de Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Carmel Gat y Almog Sarusi.

El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, dijo que los rehenes fueron asesinados por Hamas poco antes de la llegada de las FDI.