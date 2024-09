Inicia campaña de vacunación contra polio en Gaza; no habrá alto al fuego

La Oficina del Primer Ministro dijo el sábado por la noche que los informes de un alto el fuego en Gaza para distribuir y administrar vacunas contra la polio a los residentes eran falsos después de que COGAT anunciara que una campaña de vacunación comenzaría el domingo.

La Oficina del Primer Ministro agregó que Israel facilitará un corredor humanitario para permitir la entrada de trabajadores de ayuda y designará ciertas áreas en las cuales las vacunas serán administradas de forma segura.

La oficina de Netanyahu enfatizó que Israel está comprometido en prevenir un brote de la enfermedad en la Franja de Gaza, así como en toda la región.

COGAT dijo el sábado que, tras reuniones con la ONU y otras organizaciones de ayuda, la campaña de vacunación contra la polio para los residentes de Gaza comenzará el domingo.

Camiones transportando ayuda y combustible a la Franja de Gaza a través de COGAT y la Marina israelí, 26 de mayo de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

La campaña se llevará a cabo en tres ubicaciones.

En Gaza central, la campaña comenzó el domingo a las 6:00 a.m. y continuará hasta las 2:00 p.m. También se llevará a cabo en estos horarios el lunes y el martes.

La campaña tendrá lugar en el sur de Gaza entre el 4 y el 6 de septiembre, de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

La campaña se llevará a cabo en el norte de Gaza entre el 7 y el 9 de septiembre, de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Número de residentes vacunados

COGAT agregó que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, 282,126 viales de vacuna contra la polio han ingresado a la Franja de Gaza a través del Cruce de Kerem Shalom. En agosto, se trajeron vacunas para 1,081,250 destinatarios para la campaña. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La OMS dijo que el 90% de Gaza fue vacunada contra la polio en el primer trimestre de 2024.

El 16 de julio de 2024, la Red Global de Laboratorios de Polio (GPLN) informó la detección de seis aislados cVDPV2 en muestras ambientales recogidas de Deir al-Balah y Khan Yunis en Gaza. Estas muestras mostraron una estrecha relación genética, lo que indicaba que el virus circulante en Gaza podría haber sido introducido tan temprano como en septiembre de 2023 y que el virus parece estar genéticamente relacionado con la cepa que circulaba en Egipto a finales de 2023.

El poliovirus tipo 2, o poliovirus derivado de la vacuna en circulación tipo 2 (cVDPV2), es una de las tres cepas de poliovirus.

A diferencia de la forma natural del virus, el poliovirus salvaje, el cVDPV2 emerge de la vacuna oral contra la polio (OPV). La OPV contiene una forma debilitada y viva del poliovirus, que se replica en los intestinos y construye inmunidad al desencadenar una respuesta inmunitaria.

Simcha Pasko/The Media Line contribuyó a este informe.