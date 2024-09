"Por fin eres libre": Madre despide a Hersh Goldberg-Polin en emotivo funeral

Miles de dolientes israelíes y estadounidenses se reunieron el lunes por la tarde para el funeral de Hersh Goldberg-Polin, quien fue asesinado por terroristas de Hamás en Gaza, en el cementerio de Monte Hamenuchot en Jerusalén.

Rachel Goldberg-Polin says goodbye to her only son Hersh : "Ok sweet boy, go now on your journey. I hope it's as good as the trips you dreamed about because finally, my sweet boy, finally, finally, finally, finally you are free. I will love you and I will miss you every… pic.twitter.com/9pYbMX6YhJ