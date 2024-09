.Propuesta polémica: Entregar Philadelphi y Rafah a Hamas, ¿qué implicaciones tendría?

Se espera que Egipto entregue a Hamás una nueva propuesta con respecto al Corredor Philadelphi y su Cruce de Rafah, dijo una fuente a The Jerusalem Post el viernes después de que una delegación israelí regresara de El Cairo.

La delegación, encabezada por David Barnea, jefe del Mossad, Ronen Bar, del Shin Bet, y el general de división Eliezer Toledano, estuvo en El Cairo el jueves para ayudar a reducir las diferencias en cuestiones relacionadas con la crítica zona tampón entre Egipto y Gaza, bajo la cual Hamás había introducido armas de contrabando en el enclave, explicó la fuente.

Israel espera resolver la cuestión de Philadelphi antes de regresar el domingo a una cumbre de alto nivel que estaría encabezada por el director de la CIA estadounidense, William Burns.

El enviado especial estadounidense, Brett McGurk, y Burns ya se encontraban el viernes en El Cairo manteniendo conversaciones previas a esa cumbre de alto nivel, que Estados Unidos ha descrito como las negociaciones finales para ultimar un acuerdo que garantice la liberación de 109 rehenes y ponga fin a la guerra de Gaza, que dura ya diez meses.

La delegación israelí trajo el jueves mapas y propuestas para mostrar cómo asegurar esa zona de seguridad.

Egipto, junto con Hamás, también tendría que aceptar cualquier propuesta con respecto a Philadelphi, ya que el corredor bordea su territorio.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha insistido en que las IDF deben mantener una presencia en esa frontera para poder impedir que Hamás se rearme.

Hamás se ha mantenido firme en la necesidad de una retirada de las IDF de Gaza.

La propuesta en tres fases está construida de tal manera que permite que el acuerdo se ponga en marcha sin resolver todas las cuestiones, incluida la cuestión de un alto el fuego permanente y una retirada completa de las IDF de Gaza.

Hace dos semanas, Estados Unidos presentó una propuesta puente que Israel aceptó, pero Hamás rechazó inicialmente, destinada a cerrar algunos de los desacuerdos generales entre las dos partes, pero el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, explicó la semana pasada cuando estuvo en la región que no incluía todas las cuestiones en disputa.

Las conversaciones mantenidas en El Cairo el jueves fueron muy positivas y constructivas, dijo la fuente, que explicó que ahora queda por ver qué hará Hamás.

El comunicador de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby, dijo a la prensa el viernes que las conversaciones en El Cairo habían sido "constructivas", pero que se mantendrían más conversaciones durante el fin de semana.

"Las cosas están avanzando", afirmó, al tiempo que desacreditaba las informaciones según las cuales las conversaciones habían fracasado, instando tanto a Israel como a Hamás a "avanzar hacia la aplicación" del acuerdo.

Esperaba, dijo, que continuara el impulso positivo de los últimos días.

Este acuerdo ayudará a los palestinos de Gaza, porque se produciría una tregua inmediata en los combates que permitiría un aumento drástico de la ayuda humanitaria, dijo Kirby.

"Estamos en un punto en el que si estas conversaciones van bien y ambas partes se sientan a la mesa", el acuerdo podría hacerse realidad, subrayó.

Kirby hizo un llamamiento a Hamás para que acepte el acuerdo y participe en la cumbre de alto nivel que se celebrará en El Cairo la próxima semana.

EE.UU. ha confiado en que un acuerdo sobre los rehenes conduzca al fin de la guerra, un paso que espera evite cualquier ataque de represalia contra Israel por parte de Irán y su apoderado Hezbolá de una magnitud que podría desencadenar una guerra regional.

Kirby dijo que la situación con Irán y Hezbolá seguía siendo "peligrosa".

El ministro de Defensa Yoav Gallant habló durante la noche con el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, justo un día después de que el presidente estadounidense Joe Biden hablara con Netanyahu.

"Su discusión se centró principalmente en la preparación conjunta, así como en el mantenimiento de la preparación y la interoperabilidad de las fuerzas y capacidades israelíes y estadounidenses frente a las continuas amenazas planteadas por Irán y Hezbolá contra Israel", dijo la oficina de Gallant en un comunicado.

Gallant informó a Austin sobre los esfuerzos de las IDF para destruir los túneles de contrabando bajo el cruce de Philadelphi, explicando que hasta ahora se han desactivado 150 de estos túneles.

"Gallant hizo hincapié en la importancia de las operaciones en curso para desmantelar la infraestructura terrorista restante, eliminando a los operativos terroristas y destruyendo los túneles de Hamás", dijo el ministerio.

Los dos hombres también hablaron largo y tendido sobre los esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre los rehenes.

En Chicago, la vicepresidenta Kamala Harris, que ha participado en los esfuerzos estadounidenses para lograr un acuerdo sobre los rehenes, habló de su importancia cuando aceptó la nominación para convertirse en la candidata presidencial del Partido Demócrata.

"El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de modo que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda hacer realidad su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación", declaró Harris.

Reuters ha contribuido a este informe.