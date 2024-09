Netanyahu: Israel negocia intensamente por los rehenes, Hamás se niega

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu culpó a Hamas por la ausencia de un acuerdo sobre Gaza y rehenes, mientras la nación se sacudía por el regreso de los cuerpos de seis rehenes recientemente asesinados en cautiverio en Gaza.

"En los últimos días, mientras Israel ha estado llevando a cabo intensas negociaciones con el mediador en un esfuerzo supremo por alcanzar un acuerdo, Hamas continúa rechazando firmemente todas las propuestas", dijo Netanyahu.

"Aún peor, al mismo tiempo, asesinó a seis de nuestros rehenes", declaró Netanyahu.

"Quienquiera que asesine rehenes - no quiere un acuerdo", dijo Netanyahu.

"Por nuestra parte, no nos detendremos. El Gobierno de Israel está comprometido, y personalmente estoy comprometido, a seguir luchando por un acuerdo que devuelva a todos nuestros rehenes y garantice nuestra seguridad y nuestra existencia", afirmó.

Recordó el primer acuerdo de rehenes en noviembre que fue roto por Hamas, en el cual se liberaron 105 cautivos, enfatizando que desde diciembre, "Hamas se niega a llevar a cabo negociaciones reales".

Netanyahu explicó que hace tres meses, el 27 de mayo, Israel había aceptado un acuerdo de rehenes en tres fases que fue anunciado el 31 de mayo.

"Incluso después de que EE. UU. actualizara el marco del acuerdo el 16 de agosto, nosotros aceptamos y Hamas nuevamente se negó", recalcó Netanyahu.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, this morning:"This is a difficult day for us.Together with all citizens of Israel, I was outraged to the depths of my soul by the horrific, cold-blooded murder of six of our hostages: pic.twitter.com/Fs8qqlhJUm