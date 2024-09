Hersh, los Olim estadounidenses honrarán tu memoria con un futuro en Israel - comentario

Querido Hersh,

El cielo está más oscuro que nunca esta mañana. Es apropiado, como si enterarme de la noticia de tu muerte hiciera que los cielos estallaran en lágrimas, lo cual es exactamente lo que sucedió justo después de escribir estas palabras. Los cielos se abrieron en Tel Aviv, algo que nunca antes había experimentado en esta época del año desde que me mudé a Israel hace casi cuatro años.

Hashem sabe que ponerte a ti, a Eden, Carmel, Alexander, Almog, Ori y a cada otra persona cautiva a prueba fue algo que nunca debería haber ocurrido. Como resultado, Hashem ha expresado su pesar en forma de lágrimas que caen del cielo, donde sabemos que pasarás la eternidad.

¿Cómo puedo empezar a elogiar a un hombre del que nunca tuve el privilegio de conocer, pero sentí que llegué a conocer en las peores circunstancias posibles? Durante los últimos 11 meses de infierno, nunca he rezado tan fuerte como lo he hecho por ti y por los demás cautivos para que regresen a una vida lo más normal posible.

Administro el escritorio de noticias de última hora en The Jerusalem Post y he continuado manteniendo la esperanza de que en cada turno, pudiéramos recibir la mejor noticia de todas: que fuiste rescatado, traído a casa pacíficamente y reunido con las personas que más te aman. Desafortunadamente, eso no fue lo que ocurrió. Esta mañana me enteré de que los peores seres humanos del planeta te utilizaron como peón y te arrebataron tu futuro debido a una cobardía pura, y ni siquiera comienza a cubrirlo.

Coincidencias compartidas

Aunque tenemos mucho en común, y digo tenemos en lugar de teníamos, porque tu legado perdurará, hay un par de cosas que me impactaron más, alentándome a escribir este artículo. Hace casi cuatro años, también llegué a Israel sin familia, desde Estados Unidos. Aunque la Aliyá fue una decisión de tu familia cuando eras niño, sé que probablemente compartimos el mismo impacto cultural al ajustarnos a la vida aquí. Venir a construir una vida en Israel y echar raíces aquí no es tarea fácil, ya sea que llegues de niño o de adulto. Elegir quedarse aquí y contribuir a un futuro sostenible para todos los que aquí residen definitivamente requiere trabajo; constantemente somos puestos a prueba en todas las áreas de la vida aquí, sin embargo, permanecemos porque amamos esta tierra y vemos las infinitas posibilidades que pueden surgir de ella.

Lo siguiente, posiblemente lo más importante, la similitud que compartimos es la creencia de que la convivencia es alcanzable. En una nación tan dividida, me alegró ver fotos de tu habitación en casa que tenían dedicatorias a la paz entre judíos y árabes. Como dice una canción clásica americana, esta tierra fue hecha para ti y para mí. Por lo que sé sobre ti y tu carácter, ambos compartimos la creencia de que las personas son personas y merecen ser tratadas como tal, independientemente de su origen. Con extremistas en ambos lados dando mala fama a todos, me siento reconfortado de que ambos queramos ver lo mejor en las personas y ambos creamos que venir de un trasfondo cultural diferente no significa que debamos chocar: significa que debemos compartir y aprender el uno del otro.

Espero que en honor a tu memoria, más personas adopten esa misma mentalidad: ser amables y vivir en paz entre sí. Realmente no debería ser tan difícil, y me alegra que tengamos una perspectiva similar.

Inspirado por el gran viaje de Hersh, que le fue cruel y violentamente arrebatado, al igual que fue robado de su familia y amigos, mi pareja y yo decidimos dedicar tiempo en el extranjero; siguiendo tus pasos por la India y Sri Lanka, y esperanzados de darle a tu espíritu la aventura que le fue arrebatada cruelmente. Cuando él y yo iniciemos nuestros viajes, haremos planes para honrar el viaje que merecías hacer.

Planeo llevar una foto tuya junto a nuestros pasaportes estadounidenses e israelíes y elegir creer que estás de viaje con nosotros.

Me cuesta encontrar las palabras para expresar cuánto admiro a tus padres y a tu familia en su totalidad. Rachel, Jon y todo el clan Goldberg-Polin, lamento mucho el dolor infligido en el último año. Escuchar a tus padres hablar en la Convención Nacional Demócrata fue un recordatorio de que ambos lados de tu identidad, tanto estadounidense como israelí, te fallaron. Si bien las declaraciones del Presidente Biden y la Vicepresidenta Kamala Harris son sinceras, es su responsabilidad protegerte como ciudadano estadounidense, en cualquier rincón del mundo.

En los días inmediatamente posteriores a tu captura, me reuní con Ruby Chen y su familia fuera de la sucursal de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, tratando de llamar la atención del Presidente Biden por su hijo, Itay Chen. Itay fue asesinado sin sentido al igual que tú. Mucho antes de saber esto, su padre me recordó el Juramento de Lealtad que recitábamos a diario en las escuelas públicas de Estados Unidos. Mientras esperábamos más sirenas, me recordó que la declaración prometía libertad y justicia para todos los ciudadanos estadounidenses. Cuando anunciaron tu muerte, lloré tanto como lo hice al enterarme de la de él.

Insto a los ciudadanos estadounidenses que hicieron Aliyah a vivir sus sueños de un futuro en Israel en honor a Hersh e Itay. Omer, Edan, Keith, anhelo el día en que vea un anuncio conjunto del presidente Biden de que los han traído de vuelta a salvo junto al gobierno de Israel. Tal vez entonces podamos respirar.

Soy inmigrante en Israel. Vine aquí sola, solo con mi perro, no tengo otra familia aquí. Desde entonces, he construido mi propia familia aquí, y planeo ayudarla a seguir creciendo. Hersh, jóvenes olim estadounidenses sentimos un golpe colectivo en el estómago cuando nos enteramos de tu destino. Es nuestra responsabilidad construir un futuro sostenible y pacífico aquí en tu honor.

Incluso en los días más oscuros, confío en que olim chadashim estadounidenses como yo, mi pareja, mis amigos y colegas haremos todo lo posible para mantener viva tu historia y vivir nuestros días en Eretz Yisrael por ti.

La escritora es Gerente del Departamento de Noticias de Última Hora en el Jerusalem Post. Hizo Aliyah a Tel Aviv en diciembre de 2020 desde Long Island, Nueva York.