Miles de personas protestan y se convoca una huelga general para exigir la devolución de rehenes

El aeropuerto Ben-Gurion estará cerrado a partir de las 8 a.m. del lunes, y habrá una huelga generalizada que exige traer a casa a los rehenes, anunció el jefe de la federación laboral Histadrut, Arnon Bar-David, el domingo, mientras cientos de miles salían a las calles.

La huelga y las protestas siguen al anuncio de que los cuerpos de seis rehenes fueron recuperados de Gaza.

"Mañana, a partir de las 6 a.m., la economía de Israel se detendrá", dijo el jefe de la federación. "No permitiré el abandono".

El anuncio se hizo mientras miles protestaban en todo el país, pidiendo el regreso de los rehenes y protestando por el abandono de estos.

En Jerusalén, miles se reunieron para protestar frente a la reunión del gabinete de seguridad, y los manifestantes bloquearon la entrada a Jerusalén.

En Tel Aviv, enormes multitudes marcharon hacia un escenario principal fuera de la sede militar de Kirya sosteniendo ataúdes, donde se unieron a una multitud de cientos de miles para escuchar a las familias de rehenes y otros hablar.

Los manifestantes también bloquearon la Autopista Ayalon.

Según los organizadores, miles de manifestantes se reunieron en docenas de lugares en todo el país, y las personas también se congregaron en cruces y bloquearon intersecciones el domingo por la mañana.

Varios bufetes de abogados anunciaron que apoyarían a las familias de los rehenes y a los manifestantes mientras salen a protestar.

"La violencia policial hacia las familias de los rehenes y manifestantes está alcanzando niveles récord justo cuando las terribles noticias rompen nuestros corazones", dijeron.

Los representantes de los bufetes ofrecerán ayuda gratuita a los manifestantes heridos por la policía y tomarán acciones legales contra los oficiales que utilicen fuerza ilegal.

"Exigimos que la policía actúe de acuerdo con la ley y evite cualquier uso innecesario de la fuerza".

El sindicato de profesores se unió a la huelga del sindicato laboral, diciendo que las escuelas solo operarán hasta las 11:45 del lunes, excepto las escuelas de educación especial, que funcionarán con normalidad. En respuesta, el Ministerio de Educación dijo que todo el personal docente debe trabajar normalmente.

El presidente de la Asociación de Abogados, Amit Becher, acogió con satisfacción la decisión de Bar-David y dijo que la asociación se uniría a la huelga.

"Convoco a todos los abogados a hacer huelga mañana y unirse a la protesta, y al público a exigir que se traiga de vuelta a todos los rehenes", dijo Becher.

Huelga en Tel Aviv

El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, anunció que su municipio haría huelga el lunes y llamó a los trabajadores y al público a salir a las calles.

"El gobierno de Israel abandonó [a los seis rehenes asesinados], pero nosotros somos el Estado de Israel", dijo.

La Municipalidad de Herzliya anunció que cancelaría los eventos culturales del domingo por la noche y que sus empleados se dirigirían a la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el lunes, lo que significa que no habrá servicio para el público el lunes.

El Consejo Regional de Even Yehuda no tendrá horas de recepción el lunes y permitirá que sus trabajadores se reúnan en la Plaza de los Rehenes en solidaridad con las familias de los rehenes, dijo el jefe del consejo Matan Katzman.

El Foro de Negocios de Israel, que dice incluir a 200 de los líderes de las mayores empresas, se unió al llamado de protesta del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

El foro instó al público a "no quedarse de brazos cruzados ante la pérdida diaria de vidas y el abandono de los rehenes a su muerte cuando, según todos los organismos de seguridad, podrían haber sido salvados".

Los cines Lev anunciaron que cerrarían sus salas a partir de las 5 p.m. del domingo, como muestra de solidaridad con las familias de los rehenes, informó N12.

El foro dio la bienvenida a la huelga de Histadrut

"¡La dirigencia social, económica y local en Israel está diciendo el mensaje del pueblo: ¡Actúen ahora!" dijo el foro.

Esta dirigencia se está demostrando a sí misma al "estar al lado de las familias de los rehenes, el público y los valores de solidaridad y responsabilidad mutua", agregó.

El Foro Tikva, que representa a algunos familiares de rehenes y aboga por aumentar la presión militar como una forma de traer a los rehenes de vuelta, se manifestó en contra de la huelga.

La huelga es "una sentencia de muerte para los rehenes vivos restantes y un premio para [el líder de Hamas Yahya] Sinwar por asesinar a seis rehenes".

El Foro Tikva instó al público a romper la huelga y presentarse a trabajar.

El año pasado, Bar-David llamó famosamente a una huelga general al día siguiente de la "Noche Gallardo", la noche de intensas protestas que siguieron al despido del Ministro de Defensa Yoav Gallant por parte del Primer Ministro Benjamin Netanyahu durante las protestas por la reforma judicial.

Tras las protestas masivas y la huelga, finalmente se revocó el despido, y los eventos desencadenaron una reacción en cadena que llevó a la suspensión de la reforma a favor de negociaciones en la Residencia del Presidente.

Esa huelga tuvo un costo estimado de 2.5 mil millones de NIS, informó Ynet, y añadió que el producto nacional perdido estimado de una huelga general en la que la economía entera se paraliza es de 5.8 mil millones de NIS por día.

Eliav Breuer contribuyó a este reporte.