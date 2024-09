Francesca Albanese: 'Liberen a los rehenes, tanto israelíes como palestinos'

La Relatora Especial de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, comentó sobre las muertes de los seis rehenes de Gaza durante el fin de semana al decir que todos los rehenes, tanto "israelíes como palestinos", deberían ser liberados en una publicación del lunes en X, anteriormente Twitter.

"Liberen a los rehenes, tanto israelíes como palestinos", escribió.

"Ya sea que los rehenes israelíes encontrados muertos en un túnel de Gaza hayan sido ejecutados o asesinados, este es otro crimen atroz que debe rendir cuentas", afirmó en la publicación.

[edited] Whether the Israeli #hostages found dead in a Gaza tunnel were executed or killed, this is yet another heinous crime that must be accounted for. Condoleances and solidarity to all those who are mourning their beloved ones.May all hostages, whomever their captors,…