Tras 11 meses, ONU abordará oficialmente la crisis de rehenes

El Embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó el martes que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá el miércoles para una discusión oficial sobre los rehenes.

Danon escribió en una publicación en X/Twitter, "Tras mi solicitud urgente, el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente se reunirá el miércoles por primera vez desde la masacre del 7 de octubre para celebrar una discusión oficial sobre los rehenes."

Following my urgent request, the UN Security Council will finally convene on Wednesday for the first time since the October 7 massacre to hold an official discussion on the hostages.It is a disgrace that it has taken the Council 11 months and the brutal execution of six…