Hamas preparado para combate subterráneo según manual filtrado - NYT

Un manual de Hamas de 2019 desenterrado por tropas de las FDI en la Franja de Gaza ilustra cómo Hamas se preparó para operaciones subterráneas en Gaza, informó el New York Times el martes.

El texto del manual contiene instrucciones para terroristas de Hamas sobre cómo operar dentro de los túneles subterráneos, cómo ocultar las entradas a las redes y cómo encontrarlas, señaló el informe.

"Mientras se mueve en la oscuridad dentro del túnel, el combatiente necesita gafas de visión nocturna equipadas con infrarrojo", citó el NYT un pasaje del manual.

Un extracto adicional notifica a los terroristas sobre cómo operar un arma dentro de las redes subterráneas, explicando: "Este tipo de disparo es efectivo porque el túnel es estrecho, por lo que los disparos están dirigidos a las zonas letales en la parte superior del cuerpo humano".

Según el New York Times, el líder de Hamas, Yahya Sinwar, aprobó en 2023 la suma de $225,000 para colocar puertas blindadas en los túneles. UN soldado ISRAELÍ asegura un túnel bajo el Hospital Al Shifa en el norte de Gaza el año pasado. Se sabe que Mohammad Deif salió recientemente de los túneles de Jan Yunis. (credit: RONEN ZVULUN/REUTERS)

Los túneles del terror de Hamas

Hamas construyó la red de túneles debajo de Gaza, también conocida como el "metro de Hamas", a lo largo de muchos años.

Las FDI lo han descrito como una ciudad subterránea utilizada para transferir cohetes y otras armas. Dentro de estos espacios, el ejército también ha ubicado búnkers, centros de mando de Hamas, áreas de vivienda e infraestructura eléctrica.

Según las FDI, construir un túnel de medio kilómetro de longitud cuesta $500,000.

A lo largo de la guerra entre Israel y Hamas, las FDI han estado operando para destruir estas redes subterráneas, que a menudo atraviesan grandes extensiones. A finales de agosto, las FDI dijeron que habían demolido el 80% de los túneles de Hamas en el área de Rafah en Gaza.

Se cree que muchos de los 101 rehenes detenidos en cautiverio en Gaza están siendo retenidos dentro de los túneles de Hamas.

Yonah Jeremy Bob contribuyó a este artículo.