Hamas publica video del rehén asesinado Ori Danino pidiendo ayuda al pueblo de Israel

Hamás publicó un video de Ori Danino, uno de los seis rehenes de Gaza que fue asesinado en cautiverio, en su Telegram el martes.

Los cuerpos de los rehenes Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov y Ori Danino fueron encontrados en la Franja de Gaza, informó el IDF el domingo por la mañana. El IDF recuperó los cuerpos de los rehenes de un túnel bajo la ciudad de Rafah en Gaza.

El video comienza con un montaje de fotos de los seis rehenes fallecidos. Danino luego se presenta con su nombre, de dónde es y de dónde fue tomado como rehén.

"Nuestras condiciones de vida son muy difíciles, no hay comida, no hay agua, no hay electricidad", dice. Agrega que hay disparos y bombardeos constantes.

Vídeo difundido por Hamás en el que se ve al rehén Ori Danino pidiendo a Israel que haga un trato y lo libere a él y a los demás rehenes. (CREDIT: Hamas Telegram)

Se dirige al primer ministro Benjamín Netanyahu y al gabinete de guerra diciendo "nos fallaron el 7 de octubre".

"Hoy estás tratando de matarnos uno tras otro en intentos fallidos de rescate."

Luego, Danino le pregunta a la cámara, "¿Dónde estabas cuando me dispararon?" seguido de varias preguntas sobre la ausencia del gobierno el 7 de octubre y después.

Para el pueblo de Israel

Dirigiéndose al pueblo de Israel, ruega: "Sigan haciendo todo hasta que salgamos vivos de aquí."

"Sáquennos vivos de aquí porque a este ritmo nadie sobrevivirá."

Hablando a su familia, les dijo cuánto los amaba: "No hay un día en que no piense en ustedes."

Danino termina diciendo, "Pueblo de Israel: No nos descuiden."

Hamas luego muestra un clip de un reloj de arena con las palabras "el tiempo se acaba". Captura de pantalla de las redes sociales de Hamás, en la que se esbozan los resultados de la continua presión militar, 3 de septiembre de 2024. (credit: Screenshot/Hamas Telegram)

Al final del video, aparecen palabras que dicen, "Intercambio... libertad y vida. Presión militar... muerte y fracaso."

El tiempo de Danino en cautiverio

El joven de 25 años ayudó a otros asistentes de Nova a sobrevivir al ataque y escapar de la escena.

Después de haber llevado a sí mismo y a los sobrevivientes lejos del festival de música, Danino decidió regresar con la esperanza de rescatar a más asistentes. Fue mientras regresaba que fue secuestrado por terroristas de Hamas.

"Huyó de la fiesta, salió del infierno, regresó para salvar a más personas y fue secuestrado con ellas. Sobrevivió más de 300 días en cautiverio para regresar lleno de esperanza y fe", dijo Liel, su pareja, "sobresalió en todo lo que hizo."