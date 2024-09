Hamas admite haber matado rehenes y publica video de Eden Yerushalmi

El portavoz de las Brigadas Al-Qassam armadas de Hamas, Abu Obaida, declaró el lunes que el grupo palestino había emitido nuevas instrucciones a los guardias sobre cómo manejar a los rehenes si las tropas israelíes se acercan a los sitios de retención de rehenes, reiterando la culpa a Israel por las muertes de los rehenes.

"Netanyahu y el ejército de ocupación son los únicos responsables de las muertes de los prisioneros. Obstaculizaron deliberadamente cualquier acuerdo de intercambio de prisioneros por sus propios intereses estrechos, e incluso mataron intencionalmente a docenas de prisioneros a través de ataques aéreos directos", dijo Abu Obaida en un mensaje en Telegram.

"Que quede claro para todos que, tras el incidente en Nuseirat, se han emitido nuevas instrucciones a los Muyahidines encargados de custodiar a los prisioneros. Estas instrucciones detallan cómo manejar la situación si el ejército de ocupación se acerca al lugar donde los prisioneros están siendo retenidos", añadió.

Después del anuncio, Hamas publicó un video que comenzaba con un mensaje similar y luego continuaba con un mensaje grabado de la rehén asesinada Eden Yerushalmi antes de su muerte. En el video, ella dirigió un mensaje al Primer Ministro Benjamin Netanyahu. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas ha autorizado la visualización del video de forma pública.

Último mensaje de Eden Yerushalmi a su familia desde el cautiverio de Hamás en un vídeo difundido por Hamás y aprobado para su publicación por el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos.

"Nuestra Eden, también te amamos y te extrañamos como locos. Siempre estarás en nuestros corazones", escribió la familia.

Captura de pantalla de Telegram de Hamás. Editado para incluir la traducción al inglés. (credit: Canva, Hamas Telegram, screenshot)

Rescate, escape, muerte

El incidente de Nuseirat se refiere a la Operación Arnon, en la que se rescataron cuatro rehenes del campo de refugiados de Nuseirat en Gaza, lo que provocó la muerte de al menos 100 personas, según estimaciones de las FDI, y casi 300, según las estimaciones de Hamas. La operación también causó la muerte de Arnon Zamora, por quien la operación fue renombrada póstumamente.

Los rehenes rescatados fueron Noa Argamani, 26 años; Andrey Kozlov, 27 años; Almog Meir Jan, 21 años; y Shlomi Ziv, 40 años.

El anuncio se produjo un día después de que las FDI recuperaran los cuerpos de seis rehenes israelíes asesinados en Gaza: Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov y Ori Danino.

Los seis habían sido asesinados por Hamas al menos un día antes de su rescate, habiendo sido encontrados muertos en los túneles bajo Gaza.

Sus muertes ocurrieron solo unos días después de que el rehén beduino-israelí Qaid Farhan Alkadi escapara de la cautividad de Hamas y contactara con las tropas del IDF en la zona.