Acuerdo de rehenes en Gaza: retirada de las FDI del corredor Filadelfia

El acuerdo de rehenes en Gaza ha incluido una retirada de las IDF de secciones del Corredor de Filadelfia, informó el asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, a los periodistas el martes, mientras rechazaba la insistencia del primer ministro Benjamin Netanyahu de que Israel se negaría a dar ese paso.

"El acuerdo dice que tienen que retirar las IDF de todas las áreas densamente pobladas en la Fase Uno del acuerdo. Eso incluye áreas densamente pobladas que están alrededor o son adyacentes al Corredor de Filadelfia, donde se intersecta con esas áreas densamente pobladas", dijo Kirby.

"Eso es lo que dice la propuesta, esa es la propuesta que se presentó a fines de mayo", dijo, refiriéndose al acuerdo marco de tres fases del 31 de mayo que presentó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El mismo requisito también está en la propuesta de enlace que Estados Unidos presentó en agosto, dijo.

Un funcionario israelí cuestionó la descripción de Kirby sobre el acuerdo. El funcionario le dijo al diario The Jerusalem Post que, aunque la propuesta de Estados Unidos en la Fase Uno requiere que las FDI abandonen "áreas densamente pobladas, incluidas aquellas adyacentes al Corredor de Filadelfia", especifica que esto no afectaría "el control de Israel sobre el propio Corredor de Filadelfia".

Kirby habló justo un día después de que Netanyahu ofreciera una conferencia de prensa para enfatizar que no tiene planes de retirarse del Corredor de Filadelfia. Israel ha aceptado tanto la propuesta del 31 de mayo como la propuesta de enlace.

Pero Israel ha buscado aclarar los detalles de la retirada de las FDI de las áreas pobladas en la Fase Uno del acuerdo y dentro de esa discusión, ha explicado que, dado que el Corredor no es un área poblada, las FDI permanecerán allí en la Fase Uno. El gabinete de seguridad votó 8-1 el jueves para respaldar la posición de Netanyahu de que las FDI deben permanecer en el Corredor de Filadelfia.

Hamas ha insistido en que solo aceptará un acuerdo en el que Israel se retire del Corredor al comienzo de la Fase Uno. Funcionarios de seguridad han dicho que Israel puede retirarse de Filadelfia de manera segura durante esa fase para permitir la liberación de rehenes y abordar la cuestión de una retirada permanente más adelante.

El acuerdo está estructurado de tal manera que cuestiones como el control del Corredor de Filadelfia, un alto el fuego permanente y la retirada completa de las FDI de Gaza se discutirían durante la Fase Uno, simultáneamente con la liberación de rehenes durante un período de seis semanas. Esas conversaciones podrían extenderse más allá de la Fase Uno pero se concluirían durante la Fase Dos.

Posible retirada en la Fase Dos

KAN News citó a un funcionario israelí que dijo que Netanyahu había accedido a retirarse de Filadelfia durante la Fase Dos del acuerdo, aunque se espera que esos detalles sean debatidos.

El problema ha sido la Fase Uno del acuerdo y la retirada temporal de Filadelfia, mientras que Hamas sigue activo en Gaza.

La Oficina del Primer Ministro respondió que al gabinete de seguridad no se le ha pedido debatir la Fase Dos del acuerdo.

El Corredor es una zona de amortiguación de seguridad crítica entre Egipto y Gaza. Durante años, Hamas había contrabandeado armas en Gaza a través de ese Corredor, en los túneles complejos que fueron construidos durante el control de Hamas en la zona.

Israel teme que a menos que las FDI controlen ese Corredor, Hamas podría seguir contrabandeando armas y rearmándose.