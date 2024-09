Comandante: La fiesta Nova sorprendió a Hamas y los retrasó horas

El comandante retirado de la policía de Israel, Eyal Azoulai, dijo al comité de investigación civil no oficial del 7 de octubre el lunes que él y todo el comando de policía de Negev se vieron obligados a arreglárselas solos después de una falla en la inteligencia, lo que significó que solo tuvieron conocimiento del ataque minutos antes de que sucediera.

Azoulai, quien se retiró hace dos meses, era el jefe de la policía de Israel en Negev y estaba al mando el 7 de octubre. Azoulai dijo que la Masacre del Partido Nova pudo haber retrasado la invasión a Israel, ya que Hamas no lo esperaba.

"Puedo decir quizás con completa certeza que el partido Nova no era parte del plan original de Hamas y causó que los terroristas se retrasaran durante horas. El Nova interrumpió su plan y retrasó el ataque al Estado de Israel", dijo al comité.

Defendió la conducta de la policía, diciendo que actuaron "de manera impecable, valiente y con coraje". Les dijo al comité que tres semanas antes del ataque, la policía había realizado ejercicios de entrenamiento para prepararse para la infiltración desde Gaza por tierra, mar, aire y subterránea; la única diferencia fue la cantidad de infiltradores. Se habían practicado para una infiltración de un solo dígito, mientras que "en la práctica, lo que ocurrió el 7 de octubre fue cien veces mayor".

También dijo que inicialmente se había aprobado la fiesta de la Nova Party solo para el 5 y 6 de octubre, pero se aprobó para el 7 de octubre después de que preguntó por la razón de no aprobar la fecha.

Preparativos insuficientes

Afirmó que solo recibió una llamada de Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) a las 6:30 a.m., justo cuando comenzó el ataque. Llamó a Shin Bet alrededor de las 6:40 a.m., pidiendo permiso para dispersar la fiesta, lo cual recibió. Le devolvieron la llamada poco después y le informaron que se había declarado una invasión, por lo que debía informar a todos los policías bajo su mando.

Apuntó a la rapidez y efectividad del ejército en responder a octubre, diciendo que el ejército solo llegó a la fiesta de Nova como ejército a las 2-3 p.m. También dijo que las unidades del ejército habían estado activas desde el mediodía, pero estaban desorganizadas y desorientadas.

También criticó el concepto de seguridad del Estado, diciendo que la policía no estaba incluida en el concepto. Afirmó que los comandantes de la policía deberían haber sido llamados y los oficiales movilizados durante las evaluaciones situacionales más temprano en el día.

Azoulai también afirmó que los servicios de seguridad, incluido el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y las FDI, los habían entrenado para la infiltración de "docenas" de terroristas, no los miles que terminaron cruzando las fronteras.

Estimó que 10,000 terroristas invadieron Israel el 7 de octubre, de los cuales solo alrededor de la mitad eran terroristas armados. El resto, afirmó, eran saqueadores y otros terroristas que operaban en segundo plano.