Nuevo acuerdo de rehenes revela cambios clave desde mayo

Un "documento de aclaración" ha sido presentado a los mediadores en el acuerdo de cese al fuego de rehenes por el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, que incluye cambios en el acuerdo original propuesto por Estados Unidos en mayo, según un informe de Ynet publicado el martes.

La propuesta original, presentada por Estados Unidos en nombre de Benjamin Netanyahu, recibió el consentimiento de Hamás para la mayoría de las partes del acuerdo, según un funcionario que habló con Ynet.

Según el informe, el documento se completó el 27 de julio y contenía siete páginas detallando los mapas precisos y los nombres de 40 rehenes israelíes.

Retirada de Gaza

La propuesta, presentada el 27 de mayo, establecía que las fuerzas de seguridad israelíes se retirarían por completo de Gaza a partir del séptimo día del cese al fuego, hasta el día 22. El retiro de las FDI de la franja central de Gaza incluiría un desmantelamiento completo de puestos militares e instalaciones. No se mencionaba un retiro del corredor de Filadelfia.

El informe de Ynet declaró que "el repliegue de las tropas de las FDI se llevará a cabo de acuerdo con los mapas adjuntos". Según el informe, se añadió un tercer mapa dentro del "documento de aclaración", revelando que las fuerzas de seguridad israelíes seguirían presentes a lo largo del corredor de Filadelfia.

Retorno de los desplazados

El acuerdo presentado en mayo solicitaba "el retorno de los desplazados internos a sus lugares de residencia y la retirada del valle de Gaza (eje de Netzarim y rotonda de Kuwait)".

"En el día 7 (después de la liberación de 7 de las rehenes femeninas), las fuerzas israelíes se retirarán por completo de la calle Rasheed hacia el este hasta la calle Salah ad Din, y el desmantelamiento completo de los sitios e instalaciones militares en la zona, el inicio del retorno de los desplazados internos a sus lugares de residencia (sin portar armas al regresar), la libertad de movimiento de la población en todas las áreas de la Franja de Gaza, y la entrada de ayuda humanitaria a través de la calle Rashid desde el día 1 sin restricciones", declaraba el documento.

Aunque Israel había exigido anteriormente controles de seguridad para garantizar que los gazatíes desplazados regresaran sin armas, esta solicitud fue retirada en la propuesta de mayo. Sin embargo, según el informe, el nuevo documento establece que para garantizar esto, se implemente un sistema pre acordado. El documento afirma que los retornados "estarán garantizados e implementados de una manera previamente aprobada".

Rehenes

Aunque Israel había eliminado previamente el requisito de una lista específica en el acuerdo de mayo, la aclaración especificó una lista precisa de 40 rehenes que se encuentran en la categoría humanitaria, mujeres, niños y enfermos, que se cree que están vivos para ser liberados en la primera fase del acuerdo.

Esto se compara con el acuerdo de mayo que solicitaba 33 rehenes, que se encuentran en la misma categoría, aunque la lista no fue incluida.

"Durante esta etapa, Hamas liberará a 33 de los rehenes israelíes (vivos y restos humanos) que son mujeres (civiles y soldados), niños (menores de 19 años que no son soldados), ancianos (mayores de 50 años) y civiles enfermos y heridos, a cambio de un número de prisioneros palestinos en cárceles y centros de detención israelíes..." establecía el acuerdo de mayo.

"Los 33 rehenes que Hamas liberará en la etapa 1 incluirán a todos los rehenes israelíes vivos de la Lista Humanitaria, incluidos en el Anexo 2."

El documento publicado por Ynet reveló los nombres de cuatro de los seis secuestrados que fueron asesinados por Hamas y recuperados por las FDI el 31 de agosto.

Según un funcionario no identificado que habló con Ynet, la cuestión de quién se considera enfermo probablemente pueda ser debatida, posiblemente retrasando aún más el acuerdo.

El documento del 27 de julio también modificó los términos para la liberación de prisioneros palestinos, eliminando la estipulación de deportación a Gaza y permitiendo en cambio la deportación en el extranjero.

El acuerdo anterior ofrecía la liberación de todas las soldados israelíes vivas de la cautividad de Hamas a cambio de 50 prisioneros palestinos por cada rehén. Según el acuerdo de mayo, "Un número acordado (al menos 50) de prisioneros con cadena perpetua será liberado en el extranjero o en Gaza".

Sin embargo, el nuevo documento eliminó la opción de que los prisioneros palestinos sean liberados en Gaza y agregó un límite a la cantidad de prisioneros liberados. "La lista israelí de prisioneros palestinos que serán liberados en el extranjero incluirá al menos 50 y hasta 200 nombres", dice el documento.

Cruce de Rafah

Según el documento de aclaración, Israel ya no está comprometido a reabrir el cruce de Rafah, sino solo a hacer arreglos para su reapertura.

El documento de mayo establecía: Después de que todas las soldados femeninas israelíes hayan sido liberadas, permitiendo que un número acordado de individuos militares heridos viajen al cruce de Rafah para recibir tratamiento médico, y el aumento en el número de viajeros enfermos y heridos a través del cruce de Rafah y la eliminación de restricciones de viaje y retorno de bienes y comercio.

Sin embargo, el documento publicado en julio mencionaba: "Se harán arreglos para reabrir el RCP para el viaje de individuos enfermos y heridos y para el movimiento de bienes y comercio".

Críticas y Reacciones

Según Ynet, el documento fue ampliamente criticado por funcionarios israelíes y las familias de los secuestrados, quienes afirman que fue diseñado para sabotear las negociaciones. Ha habido una crítica continua a Netanyahu por presuntamente socavar las negociaciones y prolongar el conflicto.