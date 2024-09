Biden critica a Netanyahu y advierte que Hamas pagará el precio

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo duras palabras para el primer ministro Benjamin Netanyahu y Hamas después de la ejecución por parte del grupo terrorista de seis rehenes en Gaza, incluido el rehén israeloamericano Hersh Goldberg-Polin. Biden habló con los periodistas antes de su reunión con miembros de su equipo negociador en la Casa Blanca el lunes.

Parecía confirmar informes de que Estados Unidos pronto presentaría un acuerdo final de rehenes a Israel y Hamas. "Estamos muy cerca de eso", dijo cuando le preguntaron sobre ese informe. También le preguntaron por qué este esfuerzo tendría éxito cuando iniciativas pasadas habían fracasado, a lo que respondió: "La esperanza es eterna".

Agregó: "No nos rendimos. Vamos a seguir presionando tanto como podamos". El alto cargo de Hamas, Sami Abu Zuhri, dijo a Reuters que los comentarios de Biden eran un reconocimiento de que Netanyahu estaba socavando los esfuerzos. Zuhri agregó que cualquier propuesta de un alto el fuego permanente y una retirada israelí completa sería recibida positivamente.

Biden habló mientras Hersh, de 23 años, era enterrado en Jerusalén. Hamas publicó un video justo antes del funeral de los seis rehenes haciendo declaraciones breves mientras estaban en cautiverio. Los otros rehenes eran Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov y Ori Danino.

Se esperaba que cuatro de los seis, incluido Hersh, fueran liberados en la primera fase de un acuerdo de tres partes que había estado sobre la mesa desde el 31 de mayo.

Concentración de israelíes en Tel Aviv para pedir la liberación de todos los rehenes de la Franja de Gaza, 2 de septiembre. (credit: TOMER NEUBERG/FLASH90)

Con su muerte, quedan 101 rehenes en Gaza, de los cuales se presume que 66 están vivos. Aunque era el fin de semana del Día del Trabajo, Biden se reunió en la Sala de Situación de la Casa Blanca el lunes por la mañana con la Vicepresidenta Kamala Harris, el Secretario de Estado Antony Blinken, el Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y el Enviado Especial de EE. UU. Brett McGurk.

Biden, Harris y Sullivan han hablado con los padres de Hersh, Jon Polin y Rachel Goldberg. En la reunión, Biden "expresó su devastación e indignación por el asesinato, y reafirmó la importancia de responsabilizar a los líderes de Hamas", dijo la Casa Blanca.

Today, @VP and I met in the Situation Room with the U.S. hostage deal negotiation team following the murder of Hersh Goldberg-Polin and five other hostages by Hamas.We are devastated and outraged. Make no mistake, Hamas leaders will pay for these crimes.