Hezbolá lanza el mayor ataque con cohetes al norte de Israel desde el mes pasado

Hezbollah lanzó el miércoles su mayor ataque en el norte desde el 25 de agosto, disparando alrededor de 65 cohetes según las FDI y con 48 sirenas de cohetes sonando poco después del mediodía.

Tomó alrededor de 90 minutos para que las FDI aclararan el número de cohetes disparados, pero ya estaba claro que en comparación con el promedio de menos de 20 sirenas de cohetes por día durante la última semana, el grupo terrorista libanés había aumentado su nivel de amenaza contra Israel.

También hubo impactos directos en Kiryat Shmona, impactos en otros lugares e incendios causados por impactos en campos.

Algunas de las áreas adicionales que fueron atacadas incluyeron Malchia, Ramot Naftali y Beit Hillel.

Las FDI dijeron que habían derribado algunos de los cohetes, pero no pudieron derribar otros.

El ejército no explicó por qué fallaron en derribar ciertos cohetes, aunque dado el contexto, el repentino gran volumen después de un período relativamente tranquilo pudo haber tomado parcialmente por sorpresa al sistema de defensa aérea.

Antes del 25 de agosto, Hezbollah a veces lanzaba 100 o incluso 200 cohetes en un día contra el norte de Israel y frecuentemente lanzaba docenas al día.

Se ve humo cuando se producen incendios en el norte de Israel debido a un ataque con cohetes de Hezbolá el 4 de septiembre de 2024. (credit: ISRAEL FIRE AND RESCUE AUTHORITY)

El 25 de agosto, estaba a punto de disparar varios cientos en un día, posiblemente cerca de alrededor de 1,000, incluyendo disparos más profundos en el centro de Israel, pero las FDI lanzaron un ataque preventivo, destruyendo miles de cohetes del grupo terrorista.

Aun así, Hezbollah logró lanzar entre 250 y 350 amenazas aéreas, su mayor asalto a Israel de la guerra actual.

Desde entonces, las amenazas aéreas de Hezbollah algunos días han sido de un solo dígito y rara vez han llegado tan alto como 30.

En ese sentido, quedó claro el miércoles que Hezbollah había cruzado nuevamente un umbral desafiando a Israel con más ataques de cohetes después de un período en el que parecía estar disuadido por el ataque preventivo de las FDI del 25 de agosto.

A pesar de los exitosos ataques aéreos de las FDI desde una perspectiva táctica, se cree que Hezbollah aún tiene alrededor de 140,000 de sus 150,000 cohetes preguerra intactos (Israel ha destruido o Hezbollah probablemente ha disparado más de 10,000 amenazas en este punto), lo que significa que la gran mayoría de su formidable arsenal.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que estaban contraatacando de manera un poco más fuerte de lo que lo han hecho en los últimos días, aunque el ejército ha seguido golpeando a Hezbollah a lo largo del período desde el 25 de agosto, incluso en días en que el grupo terrorista libanés mismo estaba atacando menos. Además, afirmaron que su respuesta hasta el momento se limitaba al sur del Líbano.

Debate político

Dentro de Israel, el debate político se ha intensificado sobre cuánto tiempo pueden posponer las FDI darle a Hezbollah un ultimátum para restaurar la calma y la seguridad en la frontera y permitir que los 60,000 residentes evacuados del norte de Israel regresen a sus hogares.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu ha querido que esta cuestión permanezca abierta, incluso a costa de que los residentes del norte permanezcan evacuados durante varios meses más, para poder mantener la presión militar enfocada en Hamas en el sur.

El principal opositor de Netanyahu, el líder del partido de Unidad Nacional Benny Gantz, ya había exigido a principios de junio que Netanyahu diera a Hezbollah un ultimátum para el 1 de septiembre, de manera que los estudiantes de los residentes del norte pudieran regresar a sus hogares a tiempo para el inicio del año escolar.

El miércoles, continuó criticando a Netanyahu por "vacilaciones continuas" en dar a Hezbollah un ultimátum y mantener a los residentes del norte en la línea de fuego.