Actor de serie producida por Hamás, vinculado a masacre, muere en ataque israelí

Medios palestinos informaron que Rashad Abu Sakhilah, estrella de la serie Puño de los Libres que interpretó a un líder de Hamás que invadía puestos israelíes en el Enclave de Gaza, fue asesinado en un ataque aéreo israelí en Jabalya hoy.

La serie Qabadat Al-Ahrar (Puño de los Libres o Puño de los Hombres Libres) fue producida por el Departamento de Producción Artística y la Oficina de Juventud de Hamás y fue vista por muchos como una especie de preludio o adelanto de la masacre del 7 de octubre, ya que giraba en torno a un plan exitoso de la milicia de Hamás para infiltrarse en puestos y ciudades israelíes en el enclave de Gaza y asesinar y secuestrar israelíes. El programa fue transmitido en el canal de Hamás "Al-Aqsa" durante el Ramadán de 2022, solo un año antes del momento en el que Hamás inicialmente pretendía llevar a cabo la masacre, según diferentes informes.

El Puño de los Libres fue aclamado nada menos que por el líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar. En un evento dedicado al lanzamiento de la serie en 2022, Sinwar dijo sobre el programa:

"Este trabajo es inseparable de nuestra 'gran configuración'; del trabajo de nuestros hermanos en las Brigadas Al-Qassam, de sus talleres de fabricación, de su inteligencia y de sus diversos campos de trabajo. Este es un gran trabajo, y es un fundamento del proyecto de liberación y regreso. Esta serie en particular tiene un gran impacto en la conciencia y la psique de nuestra gente y nuestra nación... En nombre del liderazgo del movimiento y en nombre de nuestro pueblo y nuestra nación, les ofrecemos nuestro gran agradecimiento y aprecio por este maravilloso trabajo y esta actuación creativa. Realmente estuvieron más allá de la imaginación." Yahya Sinwar y los creadores de ''Fist of the Free''. (credit: screenshot)

La celebración también contó con la participación del Departamento de Producción Artística del Movimiento Hamas, cuyos delegados expresaron su orgullo por el hecho de que "Hamas tiene un ejército de artistas" que "tienen una visión clara sobre las acciones de resistencia."

El 4 de octubre de 2023, apenas tres días antes de la masacre, los creadores de la serie certificada por Hamas celebraron una conferencia de prensa revelando el rodaje de una segunda temporada que se lanzaría en Ramadán de 2024, y que se centraría en la actividad terrorista en Cisjordania, según lo documentado por la agencia Shehab de Hamas. La conferencia también contó con saludos de líderes de Hamas, quienes dijeron: "Alabado sea Alá, elevamos las palabras del profeta: 'Los invadiremos, y ellos no nos invadirán'".

Sakhila era partidario de la República Islámica y sus aliados

El propio Abu Sakhila era un ferviente partidario de Hamas y sus aliados Irán y los hutíes. Por esta razón, mientras muchos lamentaban su muerte y citaban algunas de sus charlas motivacionales en la serie, otros señalaban algunos de sus tweets que elogiaban a la República Islámica.

Un usuario llamado Maha publicó una captura de pantalla de Abu Sakhila donde comentó "Que Alá bendiga las manos de Irán", añadiendo: "Pregunta: ¿Encontraste verdaderas las promesas de tu Señor para todos los que se desviaron del camino recto? ¿Estás seguro de quiénes son en este momento? ¿Te benefició tu apoyo a Irán, el enemigo principal de la nación islámica, y aquellos que lo rodean y orbitan alrededor de él?"