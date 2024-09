Ningún funcionario ha asumido la responsabilidad adecuadamente desde el 7 de octubre

Uno de los resultados más graves desde la masacre del 7 de octubre es la erosión sin precedentes del valor de asumir la responsabilidad, dijo el contralor del Estado, Matanyahu Englman, el martes.

Este valor es central para la base democrática de Israel, dijo en la conferencia de la Asociación de Abogados de Israel.

"A partir de septiembre de 2024, no hay asunción de responsabilidad personal acompañada de acción en el ámbito político, de seguridad, militar o civil", dijo Englman. "Lo contrario es cierto".

Los israelíes están expuestos a "un patrón de filtraciones [a la prensa] - cuyo único propósito es echar la responsabilidad sobre otros funcionarios", dijo. Algunas de las instituciones públicas en las que se ha erosionado el valor de asumir la responsabilidad son aquellas que intentan activamente evitar una revisión objetiva e investigación, añadió.

Otro problema igualmente grave desde el 7 de octubre es que no ha habido revisión, verificación de los organismos estatales, ni una investigación independiente y objetiva, dijo Englman, agregando que el público está esperando respuestas sobre "la catástrofe que experimentó", pero estas no llegan.

"Debemos mirarnos en el espejo y decir honestamente que no ha habido ni un solo funcionario electo, funcionario público o personal militar o de seguridad que haya cumplido con el estándar digno y esperado en cuanto a asumir responsabilidad personal", dijo.

El ejército, respaldado por el fiscal general, está limitando activamente la revisión, dijo Englman, agregando que la Oficina del Primer Ministro también estaba intentando evitar la revisión.

Esto "no transmite la resistencia pública y moral esperada de ellos, que se basa en una disposición para una revisión verdadera e ilimitada, incluso cuando sus resultados sean punzantes y duros", dijo.

Si esta erosión de asumir responsabilidad no es enfrentada, "es muy dudoso que sea posible rehabilitar este valor en el futuro", dijo Englman. "Su erosión, que algunos podrían llamar negligencia en este momento, de una manera tan grave podría ser irreversible".

Resistencia del primer ministro

Una revisión del estado durante la guerra es compleja pero crítica, dijo.

Englman comenzó a presionar para una revisión de los fracasos del 7 de octubre en enero, después de que las FDI hubieran declarado públicamente que habían logrado control operativo del norte de Gaza y aludido a estar cerca de aplastar a Hamás en Jan Yunis, lo que anunciaron formalmente a principios de febrero.

Él ha presionado para esta revisión mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu no ha permitido una investigación estatal, diciendo que el país no puede permitirse no tener una revisión independiente y más grande del desastre del 7 de octubre, aunque una investigación estatal podría ser mejor. Esta revisión aún podría llevarse a cabo en una fecha posterior.

Yonah Jeremy Bob contribuyó a este informe.