El ataque de abril de las IDF al sistema S-300 iraní disuade futuros ataques de Irán y Hezbolá

El ataque de las FDI al sistema de misiles antiaéreos S-300 de Irán el 19 de abril como represalia por el lanzamiento de más de 300 amenazas aéreas contra Israel por parte de Teherán los días 13 y 14 de abril disuadió significativamente a la República Islámica y a Hezbolá durante todo agosto, según fuentes de alto nivel que informaron al Jerusalem Post.

Según las fuentes, la forma en que funcionó la disuasión fue diferente para cada parte.

Hasta la fecha, Irán no ha tomado represalias de manera dramática directamente contra Israel por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, el 31 de julio mientras se encontraba en Teherán, hecho que se atribuyó a Jerusalén.

Las fuentes están seguras de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, sintió que el ataque al S-300 fue una pérdida significativa y que él y sus fuerzas armadas se vieron aún más perturbados al no saber cómo había logrado el Estado judío llevarlo a cabo.

El significado del ataque del S-300 no fue solo que le tomó a Teherán una década conseguir que Rusia vendiera el sistema, o que fue un gran salto en capacidades antiaéreas, sino también que el sistema estaba ubicado en proximidad cercana tanto a la instalación nuclear de Natanz de Irán como a un aeropuerto militar clave. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, saluda antes de votar en las elecciones presidenciales del país, en Teherán, Irán, el 5 de julio de 2024. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Según fuentes, Jamenei entendió claramente que Israel podría haber destruido fácilmente esos otros sitios estratégicos mega importantes.

Frustrar ataques importantes por parte de Irán

Todo esto también se vio reforzado cuando Israel y su coalición de aliados derribaron el 99% de las amenazas aéreas lanzadas por Irán en abril, y el regreso de esa coalición a principios de agosto.

Después de semanas de provocaciones por parte de la República Islámica, en las cuales prometía matar a grandes cantidades de israelíes con un nuevo ataque masivo en represalia por la muerte de Haniyeh, Israel ha entrado en septiembre con todas las señales indicando que Jamenei podría haber decidido retroceder sustancialmente (y de cualquier manera ha decidido no retaliar dentro de los próximos 30 días).

Las fuentes explican una imagen más compleja con Hezbolá, que quería vengarse por la muerte de su jefe militar, Fuad Shukr, el 30 de julio.

Al final, Hezbolá sí tenía la intención de atacar, a pesar de la demostración de poder de Israel tanto en el ataque como en la defensa contra la República Islámica en abril.

Sin embargo, las fuentes indican que Hezbolá optó por una opción más limitada para retaliar contra Israel al final.

En lugar de lanzar una guerra total contra Israel con 6,000-8,000 cohetes al día, incluido el disparo de sus misiles de precisión de mayor alcance contra civiles en Tel Aviv, Israel central y Haifa, optó por lanzar solo unos cientos de cohetes, y solo contra 11 bases del IDF, incluidas las sedes del IDF y el Mossad.

Las fuentes afirman que este cambio en el plan de Hezbolá, debido al temor por lo que Israel había hecho a Irán en abril, no solo evitó una guerra general, sino que también otorgó a Jerusalén una gran ventaja tácticamente.

Si Hezbolá hubiera utilizado todos sus cohetes y misiles de precisión y hubiera apuntado a los principales centros poblados de Israel, el IDF habría tenido que atacar preventivamente no solo el sur de Líbano, sino también Beirut, Baalbek y el Valle de la Bekaa. Aunque más de 100 aviones del IDF destruyeron miles de cohetes de Hezbolá el 25 de agosto para evitar los planes del grupo terrorista libanés, el 90% de sus ataques fueron en el sur de Líbano.

Esto significaba que las FDI no tenían que enfocar más de su poder aéreo en objetivos más lejanos y difíciles, pudiendo atacar objetivos más cercanos y más fáciles.

A su vez, esto significaba que las FDI podían dedicar más energía a proteger a los pueblos del norte de Israel de los cohetes de corto alcance, mientras que en una guerra más grande, la fuerza aérea probablemente habría centrado más la defensa en Tel Aviv y en el centro de Israel, dejando a los pueblos del norte mucho más vulnerables.

La combinación de la fuerza ofensiva y defensiva de Israel en abril frente a Irán, junto con su ataque preventivo a Hezbolá el 25 de agosto, según fuentes, probablemente ha terminado o retrasado significativamente las intenciones de los enemigos del Estado judío de convertir agosto en una pesadilla para Jerusalén.