¿Cuáles son los verdaderos objetivos de Sinwar en el acuerdo de rehenes?

Sinwar busca una completa cesación de la guerra en la Franja de Gaza, la retirada de las FDI de la zona además de la liberación de prisioneros palestinos detenidos en Israel, dijo el Teniente Coronel Yaron Buskila, CEO del Foro de Defensa y Seguridad de Israel, a Maariv el jueves.

También explicó sus puntos de vista sobre el progreso de la guerra en la Franja de Gaza y las presiones para llevar a cabo un acuerdo de rehenes el jueves.

Comenzó diciendo: "Respecto a la continuación de los combates en Gaza, lo que Sinwar está pidiendo en realidad no es solo la retirada de las FDI del Corredor de Filadelfia, sino también la cesación [total] de hostilidades, la retirada del Corredor Netzarim y en general la retirada de las FDI. Incluso más, está exigiendo [que Israel] no realice vuelos sobre la Franja de Gaza, ni siquiera con drones, para tomar fotos y recopilar inteligencia, y finalmente la liberación de prisioneros."

"En otras palabras, él busca regresar al mismo poder y capacidad que tenía antes del 7 de octubre. Está claro que está pidiendo la capacidad para amenazar a Israel y crear otro 7 de octubre."

"La pregunta es, ¿queremos [Israel] liberar a algunos de los rehenes [o a ninguno]?" preguntó, agregando que Sinwar no se había comprometido a liberar a todos los rehenes. El Director General de la IDSF, YARON BUSKILA, que sirvió en la guerra, en la gala. (credit: Guy Sidi/Eclipse Media)

"A cambio de eso [la liberación de los rehenes], seguiremos haciendo concesiones en el futuro para recibir al resto de los rehenes, poniendo en riesgo a todos los demás ciudadanos del Estado de Israel y ciertamente a los residentes del sur por parte de Hamás y Hezbolá."

Se está enseñando la lección equivocada

"Aprenderán de este evento que incursionar en territorio israelí, ocupar comunidades y secuestrar israelíes es de suma importancia y puede brindarles los mayores logros."

"Sinwar se preparó inmediatamente [para el asalto], o tal vez lo hará pronto en Cisjordania. Y con esto, debilitará al Estado de Israel y fortalecerá a todos los proxy iraníes."

"Por eso creo que al final, es posible que no podamos liberar a todos nuestros rehenes en una operación militar.

En conclusión, dijo: "Actualmente no estamos generando suficiente presión militar significativa; principalmente estamos conservando lo que tenemos y no obteniendo logros.

En conclusión, dijo: "Actualmente no estamos generando suficiente presión militar significativa; principalmente estamos conservando lo que tenemos y no obteniendo logros.

"No estamos entrando en el corazón de Rafah, de hecho, tenemos menos tropas [en el campo] que también ejercen mucha menos presión, por lo que Hamas no se siente presionado", afirmó.

"Podemos tener combates locales y conservar nuestros logros, pero de hecho, no estamos ejerciendo una presión significativa, ni siquiera sobre la población en términos de alimentos o trasladarlos nuevamente a otra área".

"No veremos un cambio si no hacemos un cambio", afirmó.