Netanyahu está poniendo en peligro el acuerdo de rehenes al actuar solo - opinión

La semana pasada, informes en los medios indicaron que los miembros del equipo de negociación en conversaciones para asegurar un acuerdo para traer de vuelta a los rehenes han estado instando al Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a ser más flexible en sus demandas para permitir que las conversaciones avancen.

El primer ministro respondió, según estos informes, que "esta es una decisión política, no una decisión de seguridad", agregando que "yo decidiré sobre este asunto", indicando que solo él tomará la decisión final. Esta actitud parece pasar por alto el hecho de que decidir en contra de un acuerdo para liberar a los rehenes también es una decisión con serias ramificaciones en materia de seguridad.

Como informó el Ministro de Defensa Yoav Gallant, estamos ahora en una encrucijada, eligiendo entre un acuerdo y la escalada de la situación de seguridad. Según se informó, Gallant ha pedido llevar este tema a discusión al gabinete de seguridad, dado que Israel está en riesgo de ser arrastrado a una guerra regional si el acuerdo se cae.

Además del importante elemento moral involucrado, las discusiones sobre las negociaciones para la devolución de los rehenes y las condiciones propuestas por Israel durante las negociaciones están estrechamente relacionadas con cuestiones estratégicas relacionadas con la guerra misma y, por lo tanto, deberían llevarse a cabo en un foro más amplio como el gabinete de seguridad (conocido formalmente como el Comité Ministerial de Seguridad Nacional), que es el "brazo largo" del gobierno en asuntos de seguridad nacional.

El fracaso del primer ministro en convocar al gabinete de seguridad para discutir temas de defensa de inmensa importancia, incluidos cambios específicos en las condiciones para un acuerdo de rehenes, crea una situación en la que el poder está sobreconcentrado en manos del primer ministro en asuntos relacionados con la defensa, en contra del régimen parlamentario y basado en el gabinete de Israel.

De hecho, las prácticas del actual primer ministro para la toma de decisiones en cuestiones cruciales de defensa y asuntos exteriores no reflejan las lecciones aprendidas de las guerras anteriores de Israel.

Por ejemplo, la Comisión Agranat, establecida para investigar las circunstancias que rodearon el estallido de la Guerra de Yom Kippur, afirmó que preguntas fundamentales, preguntas a largo plazo y preguntas de especial importancia deberían ser planteadas para su discusión y toma de decisiones por parte del gobierno (es decir, el primer ministro y todos los ministros en su gabinete), incluso en tiempo de guerra.

Según el informe de la Comisión, el primer ministro tiene derecho a consultar con los funcionarios apropiados en cualquier momento que considere oportuno, siempre y cuando esto no reste autoridad al gobierno para discutir y tomar decisiones en materia de defensa.

De manera similar, la comisión gubernamental de investigación sobre los eventos de la Segunda Guerra del Líbano, encabezada por el juez Winograd, dejó claro en su informe provisional (cuyos puntos principales fueron posteriormente adoptados por el gobierno) que los principios democráticos fundamentales de Israel requieren que las decisiones clave se tomen a través de procedimientos ordenados que apoyen la aplicación de un juicio sólido y revisión, y que reduzcan el riesgo de tomar decisiones basadas en la intuición, impulsividad o consideraciones personales y políticas, lo cual podría resultar desastroso.

En su informe final, la Comisión Winograd encontró que el primer ministro debería haber mantenido discusiones más continuas sobre la guerra y su progreso con el gabinete de seguridad, y que el hecho de que no se llevaran a cabo discusiones en el gabinete de manera regular y frecuente "contribuyó negativamente a la forma en que se condujo la guerra y a sus resultados".

De hecho, el propio Primer Ministro Netanyahu ha reconocido en el pasado la importancia de involucrar al gabinete de seguridad en la toma de decisiones sobre temas de defensa. Cuando se reunió con el personal de la Oficina del Contralor del Estado en 2015, como parte de una revisión realizada tras la Operación Margen Protector, Netanyahu dijo que el gabinete de seguridad debería tomar las decisiones principales sobre la conducción de la guerra, la finalización de la guerra, la aprobación de ceses al fuego y otras decisiones clave.

Al mismo tiempo, su oficina afirmó que los poderes del gabinete de seguridad no deberían estar fundamentados en la legislación "debido a preocupaciones de que esto dañaría la capacidad del primer ministro para dirigir el país". Por el contrario, el contralor del estado opinaba que formalizar legalmente los poderes del gabinete de seguridad garantizaría que las decisiones se tomen por mayoría de votos, de acuerdo con los principios democráticos del Estado de Israel, y aumentaría la confianza pública en que los procesos de toma de decisiones del gabinete se llevan a cabo adecuadamente.

En cualquier caso, la Comisión Amidror designada en 2016 por el primer ministro para formular recomendaciones sobre el trabajo del gabinete de seguridad, cuyas recomendaciones fueron posteriormente adoptadas por el gabinete de seguridad, enfatizó que cambios sustanciales en los planes de combate, transiciones entre diferentes etapas de dichos planes y cambios significativos derivados de los acontecimientos en el terreno requieren que se actualice al gabinete de seguridad y que se aclaren las implicaciones de estos cambios.

La toma de decisiones inclusiva es crucial para un gobierno democrático

Cabe destacar que un componente esencial para la toma de decisiones sólidas en una democracia es un gobierno activo que asuma plena responsabilidad tanto por el contenido como por el proceso de sus decisiones, y cuyos ministros exijan que se siga un procedimiento ordenado para discutir cuestiones de guerra y paz. En otras palabras, los ministros del gobierno en general, y los ministros del gabinete de seguridad específicamente, también tienen la responsabilidad de dirigir la guerra.

Como explicó la Comisión Winograd, cuando los ministros no operan de esta manera, esto puede llevar a una supervisión defectuosa de la toma de decisiones relacionadas con la defensa. El Consejo de Seguridad Nacional - el foro de personal en la Oficina del Primer Ministro que sirve como sede para los asuntos de relaciones exteriores y seguridad nacional - también está obligado a expresar su opinión independiente sobre cada tema de política exterior y defensa que esté siendo considerado por el primer ministro.

Esto garantiza que se realice un estándar de trabajo profesional adecuado relacionado con estos temas y crea una estructura para su memoria organizativa.

En la práctica, no es la primera vez que el Primer Ministro Netanyahu se ha abstenido de convocar al gabinete de seguridad al dar luz verde a acciones que podrían desencadenar una conflagración regional.

Por ejemplo, el lanzamiento de una operación militar en Gaza en mayo de 2023, la reciente decisión de asesinar a Ismail Haniyeh y la decisión de esta semana de llevar a cabo un ataque preventivo en Líbano son operaciones que incluso podrían entrar en el ámbito del artículo 40 de la Ley Básica: El Gobierno, y por lo tanto requieren la aprobación del gabinete. Como ha señalado el contralor del estado en el pasado, las decisiones con consecuencias fatales no deben dejarse en manos de un número muy reducido de tomadores de decisiones.

Especialmente en tiempos de guerra, es crucial implementar las importantes conclusiones y recomendaciones alcanzadas a raíz de las guerras previas de Israel, en lo que respecta a la vital importancia del gabinete de seguridad en cuestiones que afectan la seguridad de los ciudadanos de Israel.

Particularmente en estos tiempos, es crucial que el gabinete de seguridad cumpla con su responsabilidad y discuta las negociaciones para el retorno de los rehenes y un alto el fuego de manera detallada y ordenada, ya que este es un tema de gran sensibilidad pública y moral, y de importancia crítica para la seguridad nacional.

El Prof. Amichai Cohen es investigador principal en el Instituto de Democracia de Israel y miembro de la Facultad de Derecho del Colegio Académico Ono.

La Abog. Mirit Lavi es investigadora en el Centro de Seguridad y Democracia del IDI.