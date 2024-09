Acuerdo sobre Gaza al 90%, pero canje de prisioneros por rehenes es un reto

El noventa por ciento del acuerdo de Gaza ha sido completado, pero amplias brechas permanecen en dos puntos clave de estancamiento: el intercambio de rehenes-prisioneros y el Corredor de Filadelfia, informó el Asesor Nacional de Comunicaciones de EE. UU., John Kirby, a los reporteros durante una sesión informativa virtual el jueves.

“Gran parte del texto ha sido acordado, pero el intercambio de prisioneros no ha sido acordado, y ese es el corazón de este acuerdo, el intercambio”, dijo Kirby.

Él respaldó una evaluación de un alto funcionario de la administración Biden la noche anterior, quien dijo a los reporteros que “básicamente, el 90% de este acuerdo ha sido acordado”.

Kirby confirmó esa declaración públicamente, señalando, “Así de cerca creemos que estamos”.

Sin embargo, él refutó la negativa del Primer Ministro Benjamin Netanyahu a esa caracterización durante una entrevista en Fox & Friends, cuando le preguntaron sobre la afirmación de EE. UU., citando The Jerusalem Post.

Netanyahu dijo: "Hay una narrativa que dice que hay un acuerdo. De hecho, aunque acordamos en mayo y julio y en agosto con una propuesta estadounidense, Hamas ha dicho no consistentemente a cada una de ellas.

"Hamas solo quiere que nos vayamos de Gaza para que puedan retomar Gaza y hacer lo que prometieron hacer", llevar a cabo otro ataque de estilo 7 de octubre contra Israel, dijo Netanyahu.

En Israel, el debate sobre el acuerdo de rehenes se ha centrado en la insistencia de Netanyahu en que Israel no cumpliría con la demanda de Hamas de que las FDI retiren sus fuerzas de la zona de amortiguamiento crítica conocida como el Corredor de Filadelfia.

Netanyahu mismo ha dado dos conferencias de prensa en noches consecutivas en hebreo e inglés para resaltar la importancia de esta zona de amortiguamiento entre Egipto y Gaza. También hizo hincapié en ese punto en su entrevista con Fox.

Durante años, Hamas ha contrabandeado armas a Gaza a través de túneles que había excavado bajo ese corredor. Netanyahu ha insistido en que las FDI deben retener esa área para evitar que el grupo terrorista reanude sus operaciones de contrabando allí.

Los partidarios del acuerdo han acusado a Netanyahu de frustrarlo, alegando que se podría haber llegado a un acuerdo si solo estuviera de acuerdo en retirarse del Corredor de Filadelfia.

"El informe de que hay un acuerdo ahí afuera [y] que es lo único que lo está retrasando... es una mentira directa", dijo Netanyahu a Fox, al subrayar que Hamas era el obstáculo para cualquier acuerdo.

En una serie inusual de entrevistas y sesiones informativas de alto nivel, los funcionarios estadounidenses dibujaron una caracterización casi diametralmente opuesta de los eventos de la última semana en comparación con la que ha sido objeto de un intenso debate en Israel.

Kirby dijo que el punto de discordia han sido los detalles en torno al intercambio de rehenes por prisioneros de seguridad palestinos y terroristas en las cárceles israelíes.

Tanto él como el funcionario de alto nivel de la administración Biden dijeron que las conversaciones sobre el intercambio de rehenes se habían vuelto aún más complicadas después de la ejecución por parte de Hamas de seis de esos rehenes el fin de semana pasado, incluido el israelí-estadounidense Hersh Goldberg-Polin, de 23 años.

"Antes de los eventos de este fin de semana, habíamos estado trabajando junto con Egipto y Qatar, en particular en los arreglos del intercambio de prisioneros y en la preparación de un paquete mediante el cual básicamente tendrías todo resuelto", dijo el funcionario estadounidense a los periodistas el miércoles por la noche.

Luego estuvieron las ejecuciones durante el fin de semana, "lo cual ha cambiado un poco el carácter de esa discusión", explicó el oficial.

"Ha traído un sentido de urgencia al proceso, pero también ha cuestionado la disposición de Hamás para llegar a un acuerdo de cualquier tipo", explicó el oficial.

"Hay una lista de rehenes, y todos la tenemos, Hamás la ha tenido, y todas las partes la han tenido, y ahora hay menos nombres en la lista", dijo el oficial. "Es horroroso", especialmente con Hamás "amenazando con ejecutar a más rehenes", explicó el oficial.

Tales acciones fueron un recordatorio de que "estamos tratando con un grupo terrorista", declaró el oficial.

Naturaleza de un intercambio de prisioneros

Kirby dijo a los reporteros el jueves que Hamás también ha puesto nuevas condiciones sobre la mesa para el intercambio de rehenes y prisioneros, pero no especificó cuáles eran.

El alto funcionario de la administración de Biden dijo que había alrededor de 800 prisioneros de seguridad palestinos y terroristas, incluidos aquellos que cumplen cadenas perpetuas por matar civiles, que serían liberados durante la primera fase del acuerdo de tres partes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el 31 de mayo.

Se esperaba que entre 18 y 32 rehenes fueran liberados en la primera fase. De los seis muertos, se esperaba que al menos tres y posiblemente cuatro fueran parte de esa primera liberación.

El oficial dijo que la mayoría de las discusiones en Doha a principios de esta semana se centraron en el tema del intercambio.

El acuerdo consta de 18 párrafos en total, de los cuales se han completado 14, y tres de esos párrafos tratan el tema de los rehenes y prisioneros, según dijo el oficial. Y no puede avanzar hasta que se resuelva este problema, explicó.

Asuntos en torno a Filadelfia

El oficial también habló sobre el Corredor de Philadelphi. Hizo hincapié en que el acuerdo original del 31 de mayo no mencionaba el corredor. El acuerdo estipula que las FDI se retiren de todas las áreas densamente pobladas.

"Y surgió una disputa," dijo el oficial, "sobre si el Corredor de Philadelphi, que es efectivamente una carretera en la frontera entre Gaza y Egipto, es un área densamente poblada.

"Los israelíes, durante las últimas semanas, presentaron una propuesta para reducir significativamente su presencia en el corredor", dijo el oficial, describiéndolo como una "reducción bastante significativa".

El funcionario estadounidense hizo hincapié en que había opciones para asegurar la frontera que no implicaban la presencia de las FDI a lo largo de la Filadelfia.

"Vamos a asegurarnos de que la seguridad de Israel sea de interés primordial en este acuerdo. He visto a algunos ministros israelíes decir que este acuerdo de alguna manera sacrificaría la seguridad de Israel. Eso es completamente, totalmente falso", dijo el funcionario.

"Si acaso, argumentaría que no llegar a este acuerdo representa más una amenaza para la seguridad a largo plazo de Israel que concluir el acuerdo", declaró el funcionario.

"En última instancia, el principal tomador de decisiones es el líder de Hamas, Yahya Sinwar", dijo.

Kirby reiteró ese sentimiento el jueves afirmando, "El mayor obstáculo para lograr un acuerdo de alto el fuego es Hamas".

El embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, refutó las informaciones que sugerían que Estados Unidos consideraba desechar el acuerdo existente de rehenes y alto el fuego en Gaza y presentar uno nuevo, o que tramaba algún tipo de Plan B.

"No podemos empezar a trabajar en un Plan B, porque en el momento en que dices que va a haber un enfoque en un Plan B, el Plan A se vuelve imposible", dijo durante una aparición pública en el Instituto Internacional de Estudios de Seguridad en la Universidad de Tel Aviv.

"Creo que este Plan A todavía tiene un camino muy factible hacia su cumplimiento", declaró.

Washington "no puede pasar por alto este plan tan rápidamente, porque estamos dedicando la mayor parte de nuestra energía... desde el presidente de los Estados Unidos hasta todo el equipo de política exterior, incluido yo mismo", para finalizar este acuerdo, dijo.