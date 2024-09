Presión a Biden: Familias de rehenes piden acuerdo con Hamas, sin Israel

Familias estadounidenses de rehenes detenidos en Gaza han instado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a considerar un acuerdo con Hamas que no incluya a Israel, informó NBC News el jueves por la mañana.

Además, The Telegraph informó el viernes por la noche que ya se estaba considerando un acuerdo unilateral entre Hamas y Estados Unidos, con el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, sugiriendo que la mayoría de los detalles de dicho acuerdo ya habían sido acordados.

Durante una reunión el domingo, los familiares de los rehenes estadounidenses restantes pidieron a la administración de la Casa Blanca que busque opciones para el regreso de sus seres queridos que no incluyan a Israel.

Las conversaciones sobre un posible acuerdo unilateral muestran crecientes dudas entre los familiares y algunos funcionarios sobre si el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptaría un alto el fuego con Hamas para la liberación de los rehenes, señaló NBC News en su informe.

Esta no es la primera vez que se menciona un acuerdo entre Estados Unidos y la organización terrorista Hamas. En junio, NBC informó que la administración de Biden comenzó discusiones sobre el asunto, aunque la iniciativa no tuvo éxito, ya que figuras clave de la administración se oponían fuertemente a la idea. EDAN ALEXANDER, un brillante joven de 19 años de Nueva Jersey, fue tomado como rehén mientras servía en las FDI. (credit: Courtesy Alexander Family)

Sin embargo, al crear una lista de cinco prisioneros estadounidenses que Hamas podría querer a cambio de liberar a rehenes estadounidenses, según funcionarios actuales y anteriores de la administración, se podría argumentar que la administración de Biden había explorado un posible acuerdo unilateral que no incluye a Israel.

No obstante, The Telegraph citó a un funcionario israelí cercano a las negociaciones oficiales de rehenes que dijo que "Washington ya ha comenzado a considerar" un acuerdo de rehenes unilateral.

Además, el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, declaró que aproximadamente el 90% de un acuerdo de alto el fuego ha sido acordado, según informó The Telegraph, que también mencionó en su reporte que las tensiones entre la Casa Blanca y Netanyahu sobre el acuerdo están aumentando.

"En los próximos días, compartiremos con Israel, y ellos [Qatar y Egipto] compartirán con Hamas, nuestros pensamientos - los tres [mediadores] - sobre cómo resolver exactamente las restantes preguntas pendientes, y luego será tiempo para las partes decidir sí o no, y luego veremos", dijo Blinken.

Además, Estados Unidos está presionando fuertemente actualmente por un acuerdo de alto al fuego en Gaza que también liberaría a los rehenes restantes y posiblemente detendría a Hezbollah y a los houthis de Yemen de seguir atacando a Israel, citaron las autoridades de Israel The Telegraph. El informe también señaló que la principal prioridad de Biden antes de dejar el cargo era detener la guerra entre Israel y Hamas.

Papel clave de Israel en el alto al fuego y acuerdo de rehenes

Aproximadamente hace seis meses, en marzo, Estados Unidos contactó a Hamas a través de funcionarios qataríes para discutir esta opción ya que las negociaciones más amplias con Israel se habían estancado. Sin embargo, este esfuerzo no dio resultados.

A pesar de que aparentemente intentaba tratar con la organización terrorista y la petición de la familia de un acuerdo unilateral que excluye a Israel, un funcionario de la administración afirmó que la idea de tratar con Hamas sin Israel es poco realista ya que la organización terrorista quiere algo que Estados Unidos no puede ofrecer, señaló NBC en su informe.

“Hamas quiere dos cosas que solo Israel puede entregar: un alto el fuego y casi 1,000 prisioneros palestinos actualmente en cárceles israelíes. Todas las demás propuestas no han avanzado porque eso es lo que Hamas exige por los rehenes”, citó NBC al funcionario.

Además, la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó a Netanyahu por no hacer lo suficiente para asegurar un acuerdo de alto al fuego con Hamas a pesar de las muertes de seis rehenes en Gaza.

Sin embargo, Netanyahu insiste en mantener el control del Corredor de Filadelfia - que Hamas exige que Israel se retire - argumentando sobre "la centralidad del Corredor de Filadelfia [en] el armamento de Hamas”, ya que era una ruta clave de contrabando entre Gaza y Egipto, a través de la cual Hamas también podría contrabandear rehenes.

Esta postura ha recibido críticas del ministro de Defensa Yoav Gallant y otros, quienes afirman que el corredor no era originalmente una demanda central. Además, Egipto se opone firmemente al control israelí del corredor y ha acusado a Netanyahu de sabotear las conversaciones de alto al fuego, señaló The Telegraph en su informe.

La administración de Biden está buscando devolver a los cuatro rehenes estadounidenses restantes que se cree que están vivos: Edan Alexander, Sagui Dekel-Chen, Omer Neutra y Keith Seigal, así como los cuerpos todavía retenidos por Hamás de Itay Chen, Gadi Haggai y Judith Weinstein Haggai, todos los cuales fueron confirmados muertos.