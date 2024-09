Cientos de personalidades de los medios firman una carta pidiendo un alto el fuego en Gaza

Cientos de artistas de Hollywood y personalidades de los medios firmaron un llamado a la acción instando a un alto el fuego en la Franja de Gaza, según una carta publicada el jueves por el movimiento Artists4Ceasefire en su sitio web.

El llamado a la acción, titulado "Alto el Fuego Ahora, Detengan las Armas, Salven Vidas", fue liderado por Artists4Ceasefire en conjunto con Oxfam America, Action Aid USA, War Child UK y Children in Conflict.

Dirigiéndose al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la carta decía: "Pedimos que, como presidente de los Estados Unidos, usted y el Congreso de los Estados Unidos insten a una desescalada inmediata y un alto el fuego en Gaza e Israel antes de que se pierda otra vida. Más de 40,000 personas han muerto en los últimos 11 meses, y más de 92,000 han resultado heridas".

"Creemos que toda vida es sagrada, sin importar la fe o la etnia, y condenamos el asesinato de civiles palestinos e israelíes", continuaba la carta.

Por lo tanto, los firmantes llamaron a la "administración, el Congreso y todos los líderes mundiales" a operar para lograr un alto el fuego inmediato, que traería "el fin de los bombardeos en Gaza y la liberación segura de los rehenes".

La carta también instaba a que la "ayuda humanitaria" llegara a Gaza.

"Creemos que los Estados Unidos pueden desempeñar un papel diplomático vital en poner fin al sufrimiento y estamos sumando nuestras voces a las del Congreso de los Estados Unidos, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, el Comité Internacional de la Cruz Roja y muchos otros. Salvar vidas es un imperativo moral", afirmaron los firmantes.

Llamando a una prohibición de exportación de armas

En una publicación de Instagram compartiendo la aplicación, Artists4Ceasefire declaró: "Es ilegal suministrar o utilizar armas para cometer 'graves violaciones de derechos humanos', incluyendo atacar escuelas u hospitales, restringir la ayuda humanitaria y matar a niños".

"Nuestra demanda es simple: nuestros líderes electos deben hacer cumplir las leyes humanitarias existentes en EE. UU. e internacionales que prohíben el uso de asistencia militar para cometer 'graves violaciones de los derechos humanos'", dijo el actor Mark Ruffalo, quien es uno de los firmantes del llamado a la acción, según un informe exclusivo de Variety.

Además, se refirió a la reciente decisión del Reino Unido de detener la exportación de 30 licencias de armas a Israel, afirmando, según la revista: "Es un comienzo, y más de lo que ha hecho EE. UU., el mayor proveedor de armas y armamento para Netanyahu y el estado de Israel".

Variety también citó al actor Mahershala Ali, otro firmante de la carta, diciendo: "Al enviar una interminable lluvia de armas, de hecho estamos facilitando la muerte y la destrucción, mientras simplemente hacemos un guiño a la paz, seguridad y humanidad para ambos pueblos".

Según la revista, la comediante judía Ilana Glazer calificó la exportación de armas de Estados Unidos a Israel como una violación de la "ley internacional", lo que, dijo, contribuye al "aumento global del antisemitismo".

Entre los firmantes del llamado a la acción se encuentran Arianna Grande, Jennifer Lopez, Jon Stewart, Zayn Malik, Ben Affleck, Peter Gabriel, Drake, Selena Gomez y Dua Lipa.

Como parte de su campaña, el movimiento Artists4Ceasefire creó el pin rojo, que representaba manos rojas y fue usado por algunos artistas en los Oscar de 2024.