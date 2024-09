Soldados de la Unidad Oketz se encuentran con sus compañeros de cuatro patas

Los nuevos reclutas de noviembre de 2023 de la elite Unidad Oketz se reunieron con sus compañeros de cuatro patas esta semana, anunció el ejército el jueves.

Después de una ceremonia en el cementerio de perros, cada soldado fue llevado vendado a los ojos a la perrera para recibir al perro que lo acompañaría en combate.

El teniente G. dijo: "A partir de hoy, no son solo soldados de combate; son soldados de combate con perros".

La preparación de Oketz se divide en varias fases. El teniente G. explicó que al principio, el soldado tiene contacto mínimo con el perro, mientras que el entrenamiento se enfoca en otros aspectos del combate.

Una vez que el soldado ha dominado los conceptos básicos, como la orientación y el paracaidismo, el perro puede ser unido a él.

Los perros son entrenados en paralelo al de los soldados.

"Al final, el objetivo principal es prepararlos [a los soldados] intensivamente para que puedan convertirse en los mejores soldados de combate", señaló G.

'Una conexión que no puede ser explicada'

Acompañados por los perros, los soldados aprenden entrenamiento básico de perros y cómo luchar con los perros a su lado.

"La conexión entre el perro y el soldado es algo que no puede ser explicado. Cuando estás constantemente con él, caminas con él y luchas a su lado, se convierte en la razón por la cual te levantas por la mañana, y no querrías estar con nadie más". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Los soldados de la unidad operan en la Franja de Gaza junto con sus perros para ingresar a los túneles de Hamas, combatir terroristas y localizar trampas explosivas.

Hasta mediados de julio, 29 perros habían sido asesinados durante la guerra entre Israel y Hamás.

Seth J. Frantzman contribuyó a este artículo.