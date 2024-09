Las dos caras de El Cairo: "Egipto no tiene interés en que Israel derrote a Hamás"

El teniente coronel Eli Dekel, un ex oficial de inteligencia especializado en el estudio de Egipto, habló con Maariv y le preguntaron si Egipto está interesado en debilitar a Hamás.

"En mi opinión, Egipto, desde 1956, desde la Crisis de Suez, ha tenido un gran interés en sangrar a Israel continuamente", dijo Dekel.

"Desde que nos retiramos del Sinaí en la Crisis de Suez bajo una enorme presión de los estadounidenses, sí. Incluso en ese momento, los estadounidenses estaban involucrados. Los egipcios, a cambio, se comprometieron a no hacernos daño desde la frontera entre Israel y Egipto, y de hecho, cumplieron", dijo.

"No hubo ataques desde la Guerra de Suez hasta la Guerra de los Seis Días. Pero, lo que sí hicimos, y está claro que lo hicimos, es que inmediatamente fueron y establecieron a los llamados Fedayeen de Gaza".

"Enviaron a un oficial con el rango de teniente coronel a la Franja de Gaza, quien creerá y financiará actos terroristas contra Israel. Aun así, estaban interesados en derramar nuestra sangre, aunque no desde su frontera, sino a través de los gazatíes." El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi inspecciona las unidades militares egipcias en Suez, mientras decía a los medios de comunicación en su discurso que El Cairo está desempeñando un papel muy positivo en la desescalada de la crisis de Gaza, Egipto, 25 de octubre de 2023 en esta foto de mano (credit: THE EGYPTIAN PRESIDENCY/HANDOUT VIA REUTERS)

"No sólo fundaron a los Fedayeen, sino que Egipto también tuvo una mano en el establecimiento del movimiento Fatah, e incluso mucho más que una mano. Entrenaron a Fatah, ayudaron a establecerlo, y el movimiento Fatah envió su brigada para luchar contra nosotros en suelo egipcio en la Guerra del Yom Kippur.

"Tienen un interés de larga data durante muchos años en derramar nuestra sangre y agotarnos a través de los combatientes gazatíes. Por lo tanto, tienen un interés desde el día en que se firmó el acuerdo de paz hasta ahora para hacer lo mismo, lo que el acuerdo de paz no les permite dañarnos directamente. Así que los gazatíes hacen su trabajo.

"Solo hay un problema aquí, que es que los gazatíes comenzaron a inclinarse hacia la Hermandad Musulmana, un movimiento que se opone al gobierno egipcio, que es un tipo diferente de Islam. Los roles se invirtieron."

La espada de doble filo

"Por un lado, en Gaza, está Hamas, controlado por los Hermanos Musulmanes, que es un movimiento que el presidente Abdul-Fattah al-Sisi derrocó por la fuerza de las armas. Él protagonizó un golpe militar contra el gobierno legal y legítimo de un presidente de los Hermanos Musulmanes [Mohamed Morsi].

"Los egipcios viven en una especie de dualidad: por un lado, ven con ojos abiertos a los Hermanos Musulmanes creciendo en la Franja de Gaza, y por otro lado, quieren hacerle daño a Israel. Viven con esta disonancia, de que por un lado Hamas - no son exactamente partidarios de Egipto y en lo profundo de sus corazones también están contentos de derrocar a al-Sisi, quien destituyó al presidente en funciones Morsi, por otro lado - quieren hacernos daño.

"Hamas en Gaza, con su sabiduría, no confían solo en la pobre Egipto. Así que empezaron a dirigir sus miradas hacia Qatar, que está alineado con los Hermanos Musulmanes, por lo que Hamas tiene algunos admiradores."

"Admiradores adinerados como Irán y Qatar que aportan el dinero y un admirador egipcio - admitidamente más pobre, pero a través de ellos fluye todo el armamento, y así es como han vivido desde la expulsión judía de la Franja de Gaza, lo que se conoce en un lenguaje pasado de moda como 'desconexión'."

"Por lo tanto, Egipto tiene interés en seguir perjudicándonos desde el lado de Gaza, y por otro lado, tiene interés en reducir a Hamas para que sea pequeño y débil y escuche a Egipto.

"Por lo tanto, Egipto no tiene interés en que destruyamos a Hamas. Egipto no tiene interés en que ganemos algún tipo de guerra. De hecho, no si ha invertido miles de millones de dólares a lo largo de los años en armar a Hamas y demás, y no querrá perder este activo".

"Por otro lado, está muy feliz de que Israel lo esté venciendo y reduciendo a su tamaño, pero hará todo lo posible, tanto como pueda, para evitar la destrucción total de Hamas, que es el objetivo del Estado de Israel después del 7 de octubre", concluyó Dekel.