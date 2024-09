Acuerdo de alto el fuego: Hamas impone nuevas demandas y amenaza a rehenes

Hamas ha añadido nuevas demandas a su lista de condiciones para un acuerdo de alto el fuego en Gaza con rehenes, informó el New York Times el viernes, citando a un árabe y a varios funcionarios estadounidenses.

Estas nuevas demandas fueron añadidas después de que el grupo terrorista anunciara la semana pasada que comenzarían a asesinar a los rehenes si las fuerzas del IDF se acercaban demasiado.

La nueva política de ejecución de Hamas supuestamente se implementó después de la Operación Arnon, en la que cuatro cautivos fueron rescatados en junio.

Siguiendo la nueva política de Hamas, los cuerpos de seis rehenes fueron recuperados de un túnel en Rafah. El IDF dijo que fueron asesinados solo días antes de que llegara el ejército.

Según el NYT, el primer ministro de Qatar ha estado presionando al grupo terrorista con base en Gaza para que ceda en las condiciones del acuerdo. Después de meses de esta presión, Hamas eliminó las adiciones al acuerdo. Sin embargo, dos funcionarios estadounidenses afirmaron que los términos del acuerdo de Hamas han vuelto a la mesa. Los dolientes marchan durante el funeral del rehén israelí Hersh Goldberg-Polin en Jerusalén el martes. (credit: Gil-Cohen-Magen/Reuters)

Hamas añade nuevas demandas

Fuentes anónimas informaron al NYT que Hamas aumentó el número de prisioneros de seguridad que exigía liberar en la fase inicial del acuerdo.

Según Husam Badran, un alto funcionario de Hamas basado en Qatar, este país también habría ofrecido tres acuerdos de compromiso formulados de manera alternativa a Hamas. Badran añadió que los representantes de Hamas eligieron una de estas alternativas.

El grupo terrorista también aceptó centrarse en el intercambio de rehenes-prisioneros con la posibilidad de abordar otros temas.

"Lo hicimos porque estamos interesados en la cuestión de un alto el fuego", dijo Badran. "Si hay algunas frases que facilitarán las negociaciones y llevarán al mismo resultado - el fin de la guerra - no tenemos problema".

Uno de los temas mencionados es el Corredor de Filadelfia, del cual Hamas exige una retirada israelí.

Funcionarios dijeron que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu también añadió nuevas demandas por parte de Israel para alcanzar un acuerdo.