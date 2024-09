Evyatar David secuestrado: Familia comparte video mostrando su terror

Miembros de la familia del rehén Evyatar David publicaron un video de David recibido de Hamas poco después de ser tomado como rehén el 7 de octubre, informó N12 el viernes.

"Nunca había visto a una persona tan aterrorizada", citó N12 a la familia de David. La familia señaló que esperaban un video de ejecución en lugar de un video confirmando que fue tomado como rehén.

"בחיים לא ראיתי בן אדם מפחד ככה": בני משפחתו של אביתר דוד פרסמו תיעוד חדש מחטיפתוhttps://t.co/a7xEIjokcj | @michalpeylan pic.twitter.com/yfiNwqDTai — החדשות - N12 (@N12News) September 6, 2024

El video comienza mostrando a David, con una camiseta rasgada, siendo golpeado por la culata de un arma mientras sus brazos están esposados y detrás de su espalda en una camioneta, presumiblemente dentro de la Franja de Gaza.

Aunque la mitad del rostro de David es visible, "el terror se siente en cada segundo", comentó la familia en el video.

Poco después del 7 de octubre, cuando David aún era considerado desaparecido, Yaella, la hermana de David, recibió un mensaje con una imagen donde se ve el terror de David, confirmando que fue tomado como rehén.

El video menciona que Yaella recibió dos videos adicionales después de la imagen. En el primer video, se ve a David con el rehén Guy Gilboa-Dalal y otros jóvenes cautivos israelíes, todos en el suelo de una habitación oscura con las manos esposadas detrás de la espalda.

'Esperaba ver una ejecución'

En el segundo video filmado por Hamás que recibió Yaella, David, aún vistiendo la misma camisa rota, es visto siendo arrastrado en un estrangulamiento a través de una de las calles de Gaza "con la misma expresión de terror", afirmó su familia.

Yaella enfatizó además que "esperaba ver una ejecución, nunca imaginé que sería tomado como rehén".

El hermano de David, Ilay, añadió a la descripción de Yaella sobre el miedo de David, enfatizando que nunca ha visto a alguien tan aterrorizado como David se ve en el video.

Ambos hermanos expresaron su esperanza por su regreso seguro, diciendo que "siempre imaginamos el momento en que Evyatar regresa y abraza a nuestros padres. Esperaremos el tiempo que sea necesario".

Además, afirmaron estar seguros de que su hermano seguía vivo y que regresaría, declarando que "esta es la única solución".